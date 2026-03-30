Kabinet: wet gelijke behandeling ook van toepassing op overheid

Het kabinet wil dat de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) ook gaat gelden voor het handelen van de overheid. De ministerraad heeft ingestemd met een wetswijziging die burgers beter moet beschermen tegen ongelijke behandeling door overheidsinstanties.

Hierdoor kunnen burgers met klachten over overheidshandelen terecht bij het College voor de Rechten van de Mens of een antidiscriminatievoorziening.

Op dit moment geldt de wet vooral voor bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld bij werving, dienstverlening of onderwijs. Typische overheidshandelingen, zoals belastingheffing, vergunningverlening of toezicht, vallen daar nog buiten. Het kabinet wil dit aanpassen, zodat ook deze vormen van handelen getoetst kunnen worden op gelijke behandeling.

Met deze wijziging wordt invulling gegeven aan adviezen van onder meer de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. De uitbreiding sluit aan bij actuele ontwikkelingen, zoals digitalisering en zorgen over etnisch profileren.

Naast bestaande routes zoals de Ombudsman en de rechter, krijgen burgers hiermee een laagdrempelige extra mogelijkheid om discriminatie door de overheid aan te kaarten. Voor de uitbreiding van de Awgb zal een wetgevingstraject worden gestart. Gedurende dit proces wordt er nauw contact gehouden met de organisaties uit het werkveld. Het streven is om na de zomer van 2026 een conceptwetsvoorstel gereed te hebben voor de internetconsultatie en consultatie van de adviesorganen.