Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Kabinet: wet gelijke behandeling ook van toepassing op overheid

door

Het kabinet wil dat de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) ook gaat gelden voor het handelen van de overheid. De ministerraad heeft ingestemd met een wetswijziging die burgers beter moet beschermen tegen ongelijke behandeling door overheidsinstanties.

Hierdoor kunnen burgers met klachten over overheidshandelen terecht bij het College voor de Rechten van de Mens of een antidiscriminatievoorziening.

Op dit moment geldt de wet vooral voor bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld bij werving, dienstverlening of onderwijs. Typische overheidshandelingen, zoals belastingheffing, vergunningverlening of toezicht, vallen daar nog buiten. Het kabinet wil dit aanpassen, zodat ook deze vormen van handelen getoetst kunnen worden op gelijke behandeling.

Met deze wijziging wordt invulling gegeven aan adviezen van onder meer de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. De uitbreiding sluit aan bij actuele ontwikkelingen, zoals digitalisering en zorgen over etnisch profileren.

Naast bestaande routes zoals de Ombudsman en de rechter, krijgen burgers hiermee een laagdrempelige extra mogelijkheid om discriminatie door de overheid aan te kaarten. Voor de uitbreiding van de Awgb zal een wetgevingstraject worden gestart. Gedurende dit proces wordt er nauw contact gehouden met de organisaties uit het werkveld. Het streven is om na de zomer van 2026 een conceptwetsvoorstel gereed te hebben voor de internetconsultatie en consultatie van de adviesorganen.

Tagged With: , Filed Under: Bestuur

Reader Interactions

GERELATEERD

Ombudsman: stel burgers écht centraal

De Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman roepen de overheid op om het perspectief van burgers, kinderen en veteranen écht centraal te stellen. In hun jaarverslag benadrukken zij het belang van een luisterende overheid die realistische plannen maakt en fundamentele rechten respecteert.

Opinie Waar kan een mens nog klagen tegenwoordig?

Participatiewet, Jeugdwet of Wmo. Mensen die ermee te maken hebben, krijgen met nogal wat verschillende instanties van doen. Daarbij is het klachtrecht voor gemeenten niet altijd meer duidelijk, laat staan voor de burger. Dit verdient aandacht van de wetgever. Met wie heb je te maken? Soms zijn het gemeenten zelf, soms samenwerkingsverbanden van gemeenten, soms... lees verder

Klachten over stemmen van mensen met beperking

Er kwamen op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen ‘achter elkaar’ klachten binnen van mensen met een beperking die problemen hebben met stemmen. Dat zegt een woordvoerster van het College voor de Rechten van de Mens tegen ANP. De klachten die via een speciaal meldpunt bij het college binnenkomen zijn de honderd gepasseerd en geven een... lees verder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *