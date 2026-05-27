Tweede Kamer wil meer aandacht voor nazorg boa’s

De Tweede Kamer heeft meerdere moties aangenomen die moeten bijdragen aan betere ondersteuning, veiligheid en samenwerking binnen het boa-domein.

Zo wil de Kamer dat binnen het nieuwe boa-stelsel een onafhankelijke klachtenprocedure wordt uitgewerkt als onderdeel van het tweede- en derdelijnstoezicht. Daarnaast is gevraagd om een landelijk minimumkader voor nazorg, zodat alle boa’s – ongeacht hun werkgever – kunnen rekenen op goede ondersteuning na ingrijpende of traumatische situaties.

Ook de positie van groene boa’s krijgt aandacht. De Kamer verzoekt het kabinet te waarborgen dat de toepassing van artikel 17 van de Wet op de economische delicten de bestaande handhavingspraktijk van groene boa’s niet belemmert. Daarbij gaat het onder meer om handhaving op afvaldumpingen, dierenwelzijn, vuurwerk en visserij. Verder wil de Kamer dat PTSS landelijk wordt erkend als beroepsgerelateerde aandoening voor boa’s, inclusief een uniform kader voor preventie, begeleiding en nazorg.

Daarnaast moet de informatiepositie van private groene boa’s worden verbeterd. In een motie is gevraagd hen toegang te geven tot relevante informatiesystemen en registraties, omdat zij regelmatig in afgelegen gebieden en risicovolle situaties werken. Verder spreekt de Kamer uit dat groene boa’s zowel een dienstwapen als een diensthond tegelijk moeten kunnen gebruiken.

Het kabinet is ook gevraagd om samen met mbo-instellingen, gemeenten en vakorganisaties een plan van aanpak op te stellen om de instroom en opleidingscapaciteit van boa’s te vergroten.

Om de samenwerking tussen boa’s en politie te verbeteren wil de Kamer dat de regering onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor een boa-meldkamerfunctie die gekoppeld is aan politie en realtime informatiesystemen.

Bron: Tweede Kamer, 26 mei 2026