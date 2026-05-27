Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Tweede Kamer wil meer aandacht voor nazorg boa’s

door

De Tweede Kamer heeft meerdere moties aangenomen die moeten bijdragen aan betere ondersteuning, veiligheid en samenwerking binnen het boa-domein.

Zo wil de Kamer dat binnen het nieuwe boa-stelsel een onafhankelijke klachtenprocedure wordt uitgewerkt als onderdeel van het tweede- en derdelijnstoezicht. Daarnaast is gevraagd om een landelijk minimumkader voor nazorg, zodat alle boa’s – ongeacht hun werkgever – kunnen rekenen op goede ondersteuning na ingrijpende of traumatische situaties.

Ook de positie van groene boa’s krijgt aandacht. De Kamer verzoekt het kabinet te waarborgen dat de toepassing van artikel 17 van de Wet op de economische delicten de bestaande handhavingspraktijk van groene boa’s niet belemmert. Daarbij gaat het onder meer om handhaving op afvaldumpingen, dierenwelzijn, vuurwerk en visserij. Verder wil de Kamer dat PTSS landelijk wordt erkend als beroepsgerelateerde aandoening voor boa’s, inclusief een uniform kader voor preventie, begeleiding en nazorg.

Daarnaast moet de informatiepositie van private groene boa’s worden verbeterd. In een motie is gevraagd hen toegang te geven tot relevante informatiesystemen en registraties, omdat zij regelmatig in afgelegen gebieden en risicovolle situaties werken. Verder spreekt de Kamer uit dat groene boa’s zowel een dienstwapen als een diensthond tegelijk moeten kunnen gebruiken.

Het kabinet is ook gevraagd om samen met mbo-instellingen, gemeenten en vakorganisaties een plan van aanpak op te stellen om de instroom en opleidingscapaciteit van boa’s te vergroten.

Om de samenwerking tussen boa’s en politie te verbeteren wil de Kamer dat de regering onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor een boa-meldkamerfunctie die gekoppeld is aan politie en realtime informatiesystemen.

Bron: Tweede Kamer, 26 mei 2026

Tagged With: , Filed Under: Handhaving

Reader Interactions

GERELATEERD

Internetconsultatie initiatiefwet neutraal boa-uniform

De internetconsultatie over de initiatiefwet voor een neutraal boa-uniform is geopend. Het wetsvoorstel regelt een wettelijk verbod op het dragen van zichtbare uitingen van godsdienst of levensovertuiging door buitengewoon opsporingsambtenaren die bij hun taakuitoefening in contact met het publiek een uniform of bedrijfskleding dragen.  Volgens de initiatiefnemer is een neutrale uitstraling noodzakelijk, omdat boa’s overheidstaken... lees verder

Eerste Kamer verwerpt wet tegen ongewenste buitenlandse beïnvloeding

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel tegen ongewenste buitenlandse beïnvloeding verworpen. Daarmee komt een einde aan een wetgevingstraject dat vijf jaar geleden begon na een parlementair onderzoek.De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel tegen ongewenste buitenlandse beïnvloeding verworpen. Daarmee komt een einde aan een wetgevingstraject dat vijf jaar geleden begon na een parlementair onderzoek.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *