Plan om boa’s toegang te geven tot rijbewijzenregister

Het kabinet wil boa’s toegang geven tot het rijbewijzenregister. Nu moeten boa’s hulp van de politie inroepen als een staande gehouden persoon geen identiteitsbewijs bij zich heeft. Dit kost veel van de beperkte politiecapaciteit.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een internetconsultatie gestart over een wijziging van:

• de regeling gegevensverstrekking uit het Rijbewijzenregister; en

• het besluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen.

Deze wijzigingsvoorstellen regelen dat een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) ter identificatie een pasfoto uit het rijbewijzenregister kan opvragen. Politieassistentie bij identiteitsvaststelling is dan minder vaak nodig.

Momenteel moeten boa’s hulp van de politie inroepen als een staande gehouden persoon geen identiteitsbewijs bij zich heeft. Dit kost veel van de beperkte politiecapaciteit. Met de toegang tot de pasfoto uit het rijbewijzenregister kunnen boa’s zelfstandig en op een betrouwbare wijze de identiteit van een staande gehouden persoon vaststellen. Doordat de identiteit sneller kan worden vastgesteld, neemt bovendien de kans op escalatie en agressie bij de staande gehouden persoon en omstanders af.

De internetconsultatie staat open tot en met 20 augustus 2025.