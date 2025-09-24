Digitale verkeershandhaving zorgt voor golf aan automatische boetes

Steeds meer gemeenten gaan lichte verkeersovertredingen, zoals het negeren van een inrijverbod, automatisch controleren met slimme camera’s.

Hierdoor wordt het voor bestuurders makkelijker om – zelfs onbewust – een boete te krijgen, omdat veel overtredingen digitaal worden vastgesteld op basis van camerabeelden. Vooral bij nieuwe verkeerssituaties of onduidelijke borden worden veel mensen verrast door een boete, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. De inkomsten uit deze boetes komen overigens niet bij de gemeente terecht, maar gaan direct naar de rijksoverheid.

Een voorbeeld is Nijmegen, waar een nieuwe verkeersregel binnen vijf maanden maar liefst 26.000 boetes opleverde. Op de Griftdijk Noord mag zonder speciale ontheffing niemand meer door, wat veel automobilisten niet weten. Digitale handhaving zorgt voor vrijwel zekere beboeting; er zijn zelfs tekstkarren geplaatst om mensen te waarschuwen. Diverse fracties in de politiek hebben al opgeroepen tot meer duidelijkheid in de communicatie. De digitale controles mogen pas starten na goedkeuring door het Openbaar Ministerie, dat eisen stelt aan o.a. de bebording en de informatie aan weggebruikers.

Toch gaat het in de praktijk regelmatig mis. Zo schakelde Rotterdam de camera’s weer uit na grote verwarring en duizenden bezwaren vanwege onduidelijke borden. In Amersfoort mocht de situatie worden aangepast na eerdere klachten, terwijl in Den Haag veel schade aan pollers kon worden voorkomen met cameracontrole – maar dat leverde wel fors meer boetes op. Alleen in Amsterdam daalde het aantal boetes na de overgang op digitale controle juist sterk.

Kostenbesparing

De kostenbesparing voor gemeenten is groot: digitale handhaving is goedkoper dan fysieke maatregelen als slagbomen of pollers. Maar de automatische boetes nemen snel toe; Justitie rekent er bij de begroting al op dat de opbrengsten uit boetes stijgen van ruim 900 miljoen in 2025 naar meer dan 1,2 miljard euro in 2030.

Critici waarschuwen dat boetes geen verdienmodel mogen zijn en dat rechters kritischer moeten kijken naar de duidelijkheid en redelijkheid van de situatie. Volgens NSC-Kamerlid Willem Koops moet bestraffen niet de belangrijkste motivatie worden als mensen simpelweg niet weten dat ze iets verkeerd doen.