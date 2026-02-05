Boete voor tien gemeenten die onderzoek deden naar moslimgemeenschappen

Tien gemeenten hebben van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een privacyboete opgelegd gekregen omdat zij in het geheim onderzoek lieten uitvoeren naar islamitische inwoners. Het gaat om Eindhoven, Tilburg, Zoetermeer, Delft, Ede, Haarlemmermeer, Hilversum, Veenendaal, Huizen en Gooise Meren. Samen moeten zij 250.000 euro betalen.

Jaren geleden schakelden deze gemeenten een onderzoeksbureau in om moskeeën en hun bezoekers te monitoren met het oog op mogelijke radicalisering. Daarbij werden onder meer namen van moskeebezoekers vastgelegd, hun geloofsovertuigingen onderzocht en sociale netwerken in kaart gebracht, zoals wie met wie contact had. In sommige gevallen werden deze gegevens gedeeld met de politie en met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die destijds onder leiding stond van de huidige premier Dick Schoof.

Ernstige schending privacy

Volgens AP‑voorzitter Aleid Wolfsen was er geen grondslag voor het verzamelen en gebruiken van deze gegevens. Hij spreekt van een ernstige schending van de privacy van de betrokken personen, die bovendien het vertrouwen in de betreffende gemeenten heeft aangetast.

Een deel van de gemeenten beschikt nog steeds over de opgestelde rapporten. De AP staat alleen toe dat deze nog worden gebruikt om mogelijk gedupeerden te ondersteunen bij het afhandelen van schadeclaims. Voor ieder ander doel is gebruik van de informatie verboden. Zodra de afwikkeling van claims is afgerond, moeten de rapporten worden vernietigd.

Ook andere gemeenten, waaronder Almere, maakten destijds gebruik van hetzelfde onderzoeksbureau. Zij krijgen nu echter geen boete. Volgens een woordvoerder van de AP heeft de toezichthouder in dit onderzoek een selectie gemaakt, waardoor sommige gemeenten buiten de sanctie zijn gevallen.

Diverse gemeenten hebben inmiddels excuses aangeboden.