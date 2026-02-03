AP: in 2026 focus op massasurveillance, AI en digitale weerbaarheid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt drie prioriteiten centraal voor de periode 2026-2028: massasurveillance, artificiële intelligentie (AI) en digitale weerbaarheid.

Het jaarplan 2026 beschrijft welke stappen de AP dit jaar gaat zetten binnen deze prioriteiten.

Tegengaan van massasurveillance in het private en publieke domein

Technologische ontwikkelingen, zoals online surveillance en cameratoezicht, maken het voor private en publieke organisaties steeds makkelijker om mensen systematisch en grootschalig te volgen. Dat gebeurt zowel online als op straat, wat de persoonlijke autonomie van mensen ernstig beperkt. Voor de AP is het van belang de inzet van volgmethoden te blijven toetsen op de wettelijke grondslag en proportionaliteit. De norm is dat mensen over straat of op het internet kunnen zonder continu bekeken te worden. Het uiteindelijke doel van de AP is het voorkomen van een surveillancemaatschappij waarbinnen kwetsbare groepen nog verder onder druk komen te staan en (indirecte) discriminatie op de loer ligt. De AP kan massasurveillance tegengaan door zich te richten op het voorkomen van discriminatie door het brede gebruik van surveillancetechnieken te ontmoedigen. Daarnaast is het belangrijk de persoonlijke vrijheid en autonomie van burgers te behouden door hen te wijzen op hun rechten en organisaties te wijzen op hun plichten. Waar nodig, treedt de AP handhavend op.

AI en algoritmes

Verder zet de AP meer capaciteit in op het gebied van AI en algoritmes. Zo verschijnt dit jaar onder meer de visie van de AP op generatieve AI en de AVG-randvoorwaarden. Ook werkt de AP samen met andere toezichthouders aan de uitvoering van de AI-verordening.

Digitale weerbaarheid is de derde prioriteit. De AP blijft zich onder meer inzetten voor bewustwording op het gebied van (cyber)veiligheid. Denk aan het geven van voorlichting over afhankelijkheden van derde landen op het gebied van digitale diensten. Ook versterkt de AP de samenwerking met andere relevante toezichthouders.