Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

AP: in 2026 focus op massasurveillance, AI en digitale weerbaarheid

door

Camera

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt drie prioriteiten centraal voor de periode 2026-2028: massasurveillance, artificiële intelligentie (AI) en digitale weerbaarheid.

Het jaarplan 2026 beschrijft welke stappen de AP dit jaar gaat zetten binnen deze prioriteiten.

Tegengaan van massasurveillance in het private en publieke domein

Technologische ontwikkelingen, zoals online surveillance en cameratoezicht, maken het voor private en publieke organisaties steeds makkelijker om mensen systematisch en grootschalig te volgen. Dat gebeurt zowel online als op straat, wat de persoonlijke autonomie van mensen ernstig beperkt. Voor de AP is het van belang de inzet van volgmethoden te blijven toetsen op de wettelijke grondslag en proportionaliteit. De norm is dat mensen over straat of op het internet kunnen zonder continu bekeken te worden. Het uiteindelijke doel van de AP is het voorkomen van een surveillancemaatschappij waarbinnen kwetsbare groepen nog verder onder druk komen te staan en (indirecte) discriminatie op de loer ligt. De AP kan massasurveillance tegengaan door zich te richten op het voorkomen van discriminatie door het brede gebruik van surveillancetechnieken te ontmoedigen. Daarnaast is het belangrijk de persoonlijke vrijheid en autonomie van burgers te behouden door hen te wijzen op hun rechten en organisaties te wijzen op hun plichten. Waar nodig, treedt de AP handhavend op.

AI en algoritmes

Verder zet de AP meer capaciteit in op het gebied van AI en algoritmes. Zo verschijnt dit jaar onder meer de visie van de AP op generatieve AI en de AVG-randvoorwaarden. Ook werkt de AP samen met andere toezichthouders aan de uitvoering van de AI-verordening. 

Digitale weerbaarheid is de derde prioriteit. De AP blijft zich onder meer inzetten voor bewustwording op het gebied van (cyber)veiligheid. Denk aan het geven van voorlichting over afhankelijkheden van derde landen op het gebied van digitale diensten. Ook versterkt de AP de samenwerking met andere relevante toezichthouders. 

Tagged With: , Filed Under: Privacy

Reader Interactions

GERELATEERD

Rolverdeling bij de inzet van cameratoezicht

In sommige situaties is cameratoezicht een optie voor het handhaven van de openbare orde. Hoe voer je dit in? En wie is waar verantwoordelijk voor? De nieuwe factsheet van het Centrum voor Crimininaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) biedt uitkomst.  De gemeenteraad kan op grond van de Gemeentewet – middels een aanwijzingsbesluit – de burgemeester de... lees verder

Cameratoezicht voor betere naleving coronaregels in Amsterdam

Amsterdam zet camera’s in om toe te zien op de naleving van de maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Op een aantal drukke plekken in de stad voerde burgemeester Femke Halsema gisteren cameratoezicht in, om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de noodverordening houdt. Op de plekken rondom het Piet Mondriaanplein in... lees verder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *