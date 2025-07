Gemeente Veenendaal schendt privacy met onrechtmatig undercoveronderzoek bij moskee

Rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat de gemeente Veenendaal onrechtmatig heeft gehandeld in haar onderzoek naar de stichting en moskee Taubah.

In 2021 kwam naar buiten dat minstens tien gemeenten, waaronder Veenendaal, jarenlang een particulier bureau inschakelden voor undercover onderzoek naar moskeeën binnen hun gemeentegrenzen. Onder meer in Rotterdam, Eindhoven en Zoetermeer werden onderzoekers van Nuance door Training en Advies (NTA) zonder hun identiteit prijs te geven naar islamitische organisaties gestuurd om gevoelige informatie te verzamelen. Deze onderzoeken werden gefinancierd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De onderzoekers gaven zich uit als gewone bezoekers en namen bijvoorbeeld deel aan gebedsdiensten. Waar andere gemeenten inmiddels excuses hebben aangeboden voor hun handelwijze, bleef Veenendaal in 2022 bij het standpunt dat deze methode gerechtvaardigd was.

Volgens de rechter is de gemeente aansprakelijk voor de schade die Taubah hierdoor heeft geleden; over de hoogte daarvan zal later worden beslist. Daarnaast moet Veenendaal binnen dertig dagen aan de advocaten van Taubah laten weten met wie het onderzoeksrapport exact is gedeeld. Doet zij dat niet, dan volgt een dwangsom van 1.000 euro per dag met een maximum van 25.000 euro.

Burgemeester Gert-Jan Kats heeft hiervoor namens de gemeente zijn excuses aangeboden. De gemeente gaat zich inzetten “om het vertrouwen te herstellen en samen te werken aan een vreedzame samenleving”.