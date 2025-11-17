Kabinet stelt invoering hoofddoekverbod bij boa’s uit

Het plan om buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) te verbieden zichtbare religieuze uitingen, zoals hoofddoekjes en keppeltjes, te dragen tijdens hun werk loopt vertraging op. Minister Van Oosten wil het verbod eerst wettelijk verankeren, na een kritisch advies van de Raad van State die wijst op het ontbreken van een solide wettelijke basis voor zo’n maatregel.

De Afdeling advisering van de Raad van State wijst er in haar advies op dat zo’n verbod een inbreuk vormt op de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, een grondrecht dat wordt beschermd door artikel 6 van de Grondwet. Ook binnen de arbeidsverhouding tussen werkgever en boa is het recht op godsdienstige en levensbeschouwelijke uitingen van belang, waaronder kledingvoorschriften die voortvloeien uit religie of levensovertuiging.

Instemming parlement

De Afdeling erkent dat de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in bepaalde gevallen beperkt kan worden, maar stelt dat dit alleen mag op basis van een wet in formele zin, dus met instemming van het parlement. De beperking moet bovendien een legitiem doel dienen en noodzakelijk, geschikt en proportioneel zijn. Dit vereist een zorgvuldige analyse van het probleem, de afweging van minder vergaande alternatieven, en een gedegen weging van de betrokken belangen.

Het voorstel van de regering betreft een wijziging door middel van een algemene maatregel van bestuur (AMvB), wat volgens de Afdeling niet toereikend is. Een formele wettelijke basis ontbreekt, waardoor het besluit onvoldoende grondslag heeft. Daarom adviseert de Afdeling advisering de regering om deze wijziging niet door te voeren via een AMvB en eerst, indien gewenst, een wetgevingsprocedure in gang te zetten die voldoet aan de vereisten voor beperking van grondrechten.

Het verbannen van religieuze symbolen bij boa’s stond in het hoofdlijnenakkoord van het kabinet-Schoof. Eind vorig jaar besloot het kabinet dan ook tot de invoering van het verbod, omdat zo “het vertrouwen in hun onpartijdigheid en gedrag” zou worden versterkt.