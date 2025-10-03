BOA’s krijgen nieuwe taken en bevoegdheden

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) spelen een steeds belangrijkere rol bij het zorgen voor een veilige en leefbare samenleving. Om beter in te spelen op veranderingen, past minister Foort van Oosten het huidige boa-stelsel aan.

Met de nieuwe aanpak wordt de rol van de boa structureel versterkt. Naast het opsporen van strafbare feiten kunnen zij straks ook preventief optreden door situaties te beëindigen of mensen uiteen te halen, zonder dat er direct een boete of proces-verbaal volgt.

De huidige indeling in zes domeinen wordt vereenvoudigd: meerdere domeinen worden samengevoegd zodat één boa tegen meer soorten overtredingen mag optreden. Dit verkleint handelingsverlegenheid en geeft werkgevers meer flexibiliteit bij de inzet. Werkgevers krijgen bovendien meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en rechtmatigheid van het werk van hun boa’s.

Uitrusting

De standaarduitrusting van een boa bestaat binnenkort uit portofoon en handboeien, voor goede communicatie met collega’s en politie. Aanvullende middelen zoals bodycams, beschermende vesten, korte wapenstokken en pepperspray kunnen worden ingezet als de situatie dat vereist. Het uitgangspunt blijft altijd dat boa’s zich terugtrekken bij gevaar, waarna de politie optreedt. Vuurwapens behoren niet tot de standaarduitrusting, met uitzondering van groene boa’s die onder strikte voorwaarden in specifieke situaties bewapend kunnen worden.

Knelpunten en verbeteringen

Uit gesprekken met het werkveld kwamen verschillende problemen naar voren: onduidelijkheid over de rol van de boa binnen de politieorganisatie, beperkte bevoegdheden, ingewikkelde aanvragen voor geweldsmiddelen en onvoldoende toegang tot informatiesystemen. Deze issues worden de komende jaren stapsgewijs opgelost.

Een volwaardige partner

Met de aanpassingen wordt de boa erkend als volwaardige partner in de politiefunctie, met een eigen taak gericht op veiligheid en leefbaarheid. Boa’s blijven aanspreekpunt voor burgers en ondernemers, signaleren problemen aan politie en bestuur en treden op bij overlast en verstoring van de openbare orde. Zij hebben bevoegdheden zoals aanhouden, identiteitscontrole, het opmaken van processen-verbaal en het uitschrijven van boetes.

Het vernieuwde boa-stelsel wordt gefaseerd ingevoerd en is volledig operationeel in 2028.

