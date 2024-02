Hoofddoek boa’s tot ongenoegen van Yeşilgöz vaker toegestaan

Naast Arnhem, Tilburg en Utrecht gaan ook Amsterdam en Den Haag het dragen van een hoofddoek en andere religieuze uitingen bij buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) toestaan. Demissionair justitieminister Yeşilgöz vindt het ‘jammer’, zei ze afgelopen vrijdag. ‘Ik heb er kennis van genomen en het staat ze vrij om dit te doen’.

Boa’s in Arnhem en Tilburg mogen sinds december vorig jaar een hoofddoek, keppeltje of tulband dragen. De gemeenten staan hiermee tegenover Yesilgöz die voor politieagenten alle uitingen van geloofs- en levensovertuigingen verbood. Ze vindt dat dat ook voor boa’s moet gelden, maar daarover gaan de gemeenten zelf als werkgever van de handhavers.

Richtlijn niet dwingend

Er bestaat een landelijke richtlijn die aangeeft dat neutraliteit gewenst is voor een gemeentelijke handhaver of toezichthouder, maar die is niet dwingend. De bewindsvrouw zou er ‘niet op tegen zijn’ dat de richtlijn dwingender wordt. Maar dat is aan een nieuwe minister, zei ze voorafgaand aan de ministerraad.

Het is volgens Yesilgöz ook niet goed dat het beleid straks in elke gemeente weer anders is. Ze wees erop dat de roep om een landelijke richtlijn juist vanuit de boa’s zelf kwam. ‘Maar ik zou eigenlijk willen dat we uit deze discussie stappen en mensen hun werk laten doen in een uniform dat neutraal is.’

Utrecht

In Utrecht is het sinds deze maand toegestaan om een religieuze of levensbeschouwelijke uiting toe te voegen aan het uniform van boa’s en toezichthouders. De uiting moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, onder meer op het gebied van veiligheid en herkenbaarheid, zoals een bepaalde kleur. De motie hiervoor werd al in november 2021 door de Utrechtse gemeenteraad aangenomen.

Amsterdam

Ook het Amsterdamse college wil het voor gemeentelijke handhavers en toezichthouders mogelijk maken om met bijvoorbeeld een hoofddoek aan het werk te gaan. ‘Het college volgt de ontwikkelingen in Arnhem, Den Haag, Tilburg en Utrecht met belangstelling en gaat graag in gesprek met deze gemeenten en de VNG.’ Daarna wordt bekend hoe en wanneer het mogelijk wordt.

In een onderzoek dat de gemeente liet doen gaven vrijwel alle deelnemers aan voorstander te zijn. Maar vanwege een beperkt aantal respondenten werd deze inventarisatie door het college afgekeurd. Er volgt geen nieuw onderzoek omdat toch al besloten is om het dragen van zichtbare religieuze uitingen toe te staan.

Den Haag

Verder mogen handhavers in Den Haag religieuze uitingen gaan dragen bij hun uniform. Daarvoor werd eind 2023 de motie Inclusief uniform voor Haagse handhavers aangenomen. Wanneer daadwerkelijk boa’s met bijvoorbeeld een hoofddoek te zien zullen zijn, is nog niet duidelijk.