Kleine attenties en aandacht geven aan die buurvrouw of -man: het heeft een positieve invloed op het lokale leefklimaat. Zo breidt Amstelveen de ‘Lief en Leed-aanpak’ wegens succes uit. ‘Met een presentje is het makkelijker bij elkaar aanbellen.’

In Amstelveen ontvingen in 2020 veertig straten een Lief en Leedpotje. De gemeente stelde de potjes met met een bedrag van 150 euro in, zodat buren iets aardigs voor elkaar kunnen doen. Denk aan een bos bloemen voor een mantelzorger of een kaartje voor een oudere buurgenoot. Zo worden het buurtgevoel en betrokkenheid tussen buren versterkt. Er ontstaan nieuwe contacten en een fijner leefklimaat. En het vermindert eenzaamheid,’ aldus de gemeente.

Beter dan verre vriend

Enthousiaste bewoners, de gangmakers, trekken de kar. Zij ontvangen jaarlijks het bedrag, net als een startpakket met folder, kaartjes en tips. Het bedrag is bestemd voor kleine attenties om iets voor bepaalde buren te doen. Per straat geven de gangmakers op verschillende manieren invulling aan het beheer van het potje. Zij inventariseren tips van buurtgenoten, beslissen over de besteding en houden de uitgaven bij.

Vanwege de coronamaatregelen konden bewoners minder makkelijk bij elkaar op bezoek. In veel straten staken buren elkaar een hart onder de riem door een kaart of kleine attentie langs te brengen. Volgens Amstelveen zijn de aanmeldingen heel divers. Zo doen er straten met flats mee, net als straten met vrijstaande woningen en sociale huurwoningen. Ook zijn er jongere en oudere gangmakers.

Uitbreiding op komst

En het werkt. Een kleinigheid meebrengen namens de buurt verlaagt de drempel voor contact. ’Het is een hulpmiddel om met elkaar in contact te komen, met een presentje is het makkelijk bij elkaar aan te bellen als er iets is,’ aldus de gemeente. Het aantal deelnemende straten wordt dit jaar daarom verdubbeld.

Wethouder Marijn van Ballegooijen (zorg en welzijn): ‘We gaan van veertig naar tachtig. Als je meer buren kent, is dat beter voor de sfeer, maar buren kunnen elkaar ook helpen. Je kunt hierdoor echt verschil maken voor iemand, al is het soms een klein gebaar.’

Gangmakers werven

De pilot begon met ondersteuning van maatschappelijk dienstverlener Participe Amstelland. Nu wordt de uitvoering geheel door hen gedaan. Er is een plan van aanpak gemaakt om gangmakers te bereiken, net als een wervingscampagne en bijeenkomsten om meer straten te bereiken. ‘In wijken waar buren minder onderling contact hebben, zal extra ingezet worden om gangmakers te zoeken.’