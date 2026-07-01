Het landelijk vuurwerkverbod voor consumenten treedt op 1 augustus 2026 in werking. Het inwerkingtredingsbesluit van de Wet veilige jaarwisseling en het bijbehorende besluit over de ontheffingsmogelijkheid voor burgemeesters zijn op 1 juli 2026 gepubliceerd in het Staatsblad. Daardoor geldt het verbod vanaf de komende jaarwisseling.

De Wet veilige jaarwisseling is een initiatiefwet van Progressief Nederland en de Partij voor de Dieren en voorziet in een landelijk verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk.

Voorwaarden voor inwerkingtreding

De Tweede Kamer had de inwerkingtreding afhankelijk gesteld van drie voorwaarden: een handhavingsplan, een regeling voor lokale ontheffingen en een passende nadeelcompensatie voor vuurwerkondernemers. De uitgangspunten voor deze compensatieregeling zijn in mei aan de Tweede Kamer toegezonden en worden momenteel verder uitgewerkt.

Ontheffingen voor lokale verenigingen

Naar aanleiding van advies van de Raad van State is het besluit over de ontheffingsbevoegdheid van burgemeesters aangepast. De Raad wees erop dat het oorspronkelijke besluit geen veiligheidsafstanden bevatte en geen eis stelde aan de lokale binding van verenigingen die een ontheffing aanvragen.

In de definitieve regeling gelden daarom dezelfde veiligheidsafstanden als voor professionals die consumentenvuurwerk afsteken tijdens vuurwerkshows. Afhankelijk van het type vuurwerk bedraagt de minimale afstand 15, 40 of 60 meter.

Daarnaast kunnen uitsluitend verenigingen en stichtingen met een aantoonbare lokale binding een ontheffing aanvragen. Daarbij kan worden gedacht aan buurt- en wijkverenigingen, sportverenigingen of speciaal opgerichte vuurwerkverenigingen. De lokale binding kan blijken uit onder meer het vestigingsadres, eerdere activiteiten of de statutaire doelstelling van de organisatie.

Voorbereiding gemeenten

Met de inwerkingtreding van de wet op 1 augustus krijgen gemeenten enkele maanden de tijd om zich voor te bereiden op de eerste jaarwisseling waarop het landelijke vuurwerkverbod geldt.

Het kabinet start deze zomer een landelijke communicatiecampagne over het vuurwerkverbod. Daarnaast verschijnt een handreiking voor gemeenten over de behandeling van ontheffingsaanvragen en worden inleverdagen georganiseerd voor consumenten die nog vuurwerk in bezit hebben.