Drugscriminaliteit groeiend probleem in middelgrote gemeenten

Drugscriminaliteit vormt een groeiend probleem in middelgrote gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer onder de gemeenten die zijn aangesloten bij de M50, de belangenvereniging van middelgrote gemeenten. Volgens de burgemeesters is extra steun vanuit het Rijk noodzakelijk om de toenemende problematiek het hoofd te bieden.

Van de 49 burgemeesters die de enquête van Pointer invulden, geven er 29 aan dat drugscriminaliteit in hun gemeente toeneemt. Zij signaleren dat criminele activiteiten zich steeds vaker verplaatsen van de grote steden naar middelgrote gemeenten.

Cees van den Bos, burgemeester van Goes en binnen de M50 verantwoordelijk voor het thema veiligheid, noemt de situatie zorgwekkend. Volgens hem zorgen vooral personen die vanuit woningen in drugs handelen voor veel overlast. “De problematiek van grote steden verplaatst zich naar onze gemeenten”, zegt hij tegen Pointer. Tegelijkertijd beschikken middelgrote gemeenten niet over de omvangrijke, meerjarige rijksprogramma’s waarmee grote steden complexe veiligheidsproblemen kunnen aanpakken. Daarom roept Van den Bos het kabinet op om ook middelgrote gemeenten financieel te ondersteunen. “Laat ons als middelgrote gemeenten niet in de kou staan.”

Ook de burgemeester van Den Helder, Jan de Boer, trok eerder dit jaar namens de M50 in Den Haag aan de bel. Volgens hem mag het “in Nederland niet uitmaken waar je wieg staat als het gaat om toegang tot structurele overheidsbetrokkenheid”.

Verweven met sociale problematiek

De burgemeesters zien dat drugscriminaliteit steeds vaker samengaat met andere maatschappelijke problemen. Zo wijst de burgemeester van Culemborg erop dat criminele netwerken steeds mobieler en flexibeler opereren, waardoor ook kleinere gemeenten aantrekkelijk worden voor criminelen. De burgemeester van Landgraaf constateert bovendien een sterke toename van inwoners met een combinatie van middelengebruik en psychische problemen.

Hoewel burgemeesters op grond van de Wet Damocles drugspanden kunnen sluiten, vinden zij dat dit instrument op zichzelf onvoldoende is. Volgens Jan de Boer is drugscriminaliteit vaak het gevolg van een opeenstapeling van sociale problemen, zoals verslaving.

Uit de enquête blijkt dat de 49 deelnemende gemeenten de afgelopen vijf jaar samen 855 panden hebben gesloten. De meeste sluitingen vonden plaats in Kerkrade (117), Landgraaf (77), Oldambt (60) en Vlaardingen (54). Landelijk worden jaarlijks naar schatting ongeveer 700 panden gesloten.

Bron: Pointer, 30 juni 2026