Kandidaat-wethouder Rotterdam op het laatste moment weggestemd

De Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom (D66) heeft niet genoeg stemmen gehaald om haar plek in het college in te nemen. In de raadsvergadering waarin de wethouders werden geïnstalleerd, bleek bij de stemming dat haar fractiegenoot Joan Nunnely meer stemmen had gekregen. Heijblom kreeg 21 stemmen, Nunnely kreeg er 23.

Volgens het AD was er binnen de fractie van D66 onvrede over de kandidatuur van Heijblom. Met name Nunnely zou zich hebben uitgesproken over het gebrek aan culturele afspiegeling in het nieuwe college, dat bijna geheel uit witte wethouders zou bestaan. Heijblom verliet volgens het AD de zaal voordat de uitslag werd voorgelezen.

Tegen de krant zei Nunnely na de stemming dat ze niet wist dat dit zou gebeuren. “Het is voor mij een mooie verrassing. Ik ben trots dat ik het vertrouwen krijg van de raad”, aldus de aanstaande wethouder Cultuur en Mobiliteit. “Als ik het had geweten, had ik ook familie meegenomen.” Nunnely kon niet direct worden benoemd; eerst moet zij nog worden onderzocht door de commissie van geloofsbrieven.

Het was voor alle aanwezigen onduidelijk hoe deze uitslag kon ontstaan. Stemmen gaat anoniem. In theorie kan de gehele oppositie op Nunnely hebben gestemd, inclusief Nunnely zelf. Jeroen Postma van Pro: “Ik weet niet precies wat iedereen op het briefje heeft ingevuld, maar wij als fractie hebben afgesproken dat we op alle voorgedragen kandidaat-wethouders stemmen”, zei hij. “Want daar hebben we vertrouwen in.”

De fractie van D66 Rotterdam laat in een verklaring op de eigen site weten verrast te zijn door de stemming en gaat “het verloop van deze dag met elkaar evalueren”. Nunnely zegt de rol waarschijnlijk te gaan aanvaarden. “Ik vind het ingewikkeld omdat ik snap dat Eva ook veel zin had in het wethouderschap van de tweede stad van Nederland. Tegelijkertijd vind ik het vertrouwen dat de gemeenteraad in mij uitspreekt ook eervol.”

Bron: ANP, 9 juli 2026