SCP: vertrouwen in lokale politiek hoog maar kwetsbaar

Het vertrouwen van Nederlanders in de lokale politiek is relatief hoog, maar tegelijkertijd kwetsbaar. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van eigen onderzoek.

Volgens het SCP weten veel inwoners weinig over wat hun gemeentebestuur precies doet, waardoor positieve oordelen snel kunnen omslaan bij negatieve ervaringen of lokale incidenten.

Uit het onderzoek blijkt dat 64 procent van de Nederlanders tevreden is over het gemeentebestuur. Ter vergelijking: 34 procent geeft aan tevreden te zijn over de landelijke politiek. Mensen beoordelen de lokale politiek positiever, onder meer omdat zij vinden dat het gemeentebestuur beter weet wat er leeft, belangen zorgvuldiger afweegt en lokale problemen adequaat aanpakt.

Weinig interesse in lokale politiek

Tegelijkertijd bestaat er ook kritiek. Inwoners geven aan dat zij het gemeentebestuur niet altijd open genoeg vinden over gemaakte fouten. Ondanks het relatief gunstige oordeel over de lokale politiek blijkt de betrokkenheid en kennis over het gemeentebestuur beperkt. Veel mensen weten niet goed wat er lokaal speelt en tonen weinig interesse in gemeentelijke politiek.

Volgens het SCP brengt deze onbekendheid risico’s met zich mee. Doordat het positieve oordeel vaak niet gebaseerd is op concrete kennis of betrokkenheid, kan het vertrouwen bij geringe aanleiding omslaan in wantrouwen. Een persoonlijke negatieve ervaring of een lokaal schandaal kan dan relatief snel grote impact hebben op het vertrouwen.

Zichtbaarheid

Daarnaast roept het SCP de vraag op in hoeverre inwoners het gemeentebestuur effectief kunnen controleren als hun kennis over lokale besluitvorming en verantwoordelijkheden beperkt is. Gebrekkige bekendheid maakt het voor burgers lastiger om het bestuur ter verantwoording te roepen.

Ook voor lokale politici en bestuurders vormt dit een uitdaging. Volgens het SCP moeten zij niet alleen resultaten boeken, maar ook actief laten zien wat zij doen en waarom. Zichtbaarheid en communicatie zijn essentieel om vertrouwen te versterken en te behouden. Lokale bestuurders zouden inwoners daarom actief moeten blijven betrekken, ook in de periode tussen verkiezingen, aldus onderzoeker Josje de Ridder.

