Vertrekkend burgemeester uit harde kritiek op bestuurscultuur Wijk bij Duurstede

In een scherpe brief aan de gemeenteraad heeft waarnemend burgemeester Mirjam van ’t Veld een kritisch oordeel geveld over de bestuurscultuur in Wijk bij Duurstede schrijft RTV Utrecht. Volgens haar was het gemeentebestuur te nauw verweven met de lokale samenleving, waardoor persoonlijke relaties invloed kregen op besluiten over bouwprojecten, horeca en evenementen.

Ambtenaren die regels professioneel wilden toepassen, werden soms teruggefloten vanwege contacten van bestuurders. Dat leidde tot onzekerheid en een gevoel van onveiligheid op de werkvloer.

Integriteit

Van ’t Veld, die vijf maanden als waarnemend burgemeester werkzaam was en nu vertrekt vanwege herstel van een hersenschudding, adviseert de gemeenteraad bij de benoeming van nieuwe wethouders nadrukkelijk aandacht te besteden aan integriteit. De gemeente zal voortaan voorafgaand aan zo’n benoeming een externe risicoanalyse laten uitvoeren, een maatregel die elders al gebruikelijk is.

Een groot deel van de brief gaat over sociale onveiligheid binnen het gemeentehuis. Eind 2025 stapte het voltallige college op na meldingen van grensoverschrijdend en intimiderend gedrag. Sindsdien werkt de organisatie aan herstel. Tijdens zogenoemde “luistersessies” deelden medewerkers hun ervaringen, waaruit bleek dat velen zich niet gehoord voelen en dat duidelijke taakafbakening en een gezonde feedbackcultuur ontbreken. In de memo merkt Van ’t Veld op dat integriteit soms afhankelijk lijkt van “wie je bent”.

Zij benadrukt dat het nieuwe college in staat moet zijn rust en vertrouwen te herstellen, en dat zelfreflectie onmisbaar is voor herstel van de bestuurlijke verhoudingen. De gemeenteraad krijgt het advies realistische verwachtingen te hebben van de ambtelijke organisatie en die niet te overbelasten met onhaalbare ambities.

Daarnaast wijst Van ’t Veld op financiële knelpunten. De bezuinigingen missen samenhang en richting, stelt ze, terwijl de provincie de begroting al scherper is gaan controleren. Door tegenvallende resultatenzal de gemeente in 2025 vermoedelijk bijna één miljoen euro minder besparen dan gepland.

Personeelstekort

Ook het personeelstekort baart zorgen. Door hoog verloop en de uitstroom van ervaren medewerkers leunt de gemeente zwaar op externe krachten—bijna 20 procent van het personeelsbestand—wat de zogeheten Roemernorm overschrijdt. Van ’t Veld pleit voor betere arbeidsvoorwaarden en een veilige, stabiele werkomgeving om personeel te behouden.

Bron: RTV Utrecht, 9 februari 2026