Maatregelenpakket versterking lokale democratie

Minister Rijkaart (BZK) informeert de Tweede Kamer over voorgenomen maatregelen om de lokale democratie te versterken.

Er is € 8,15 mln. in 2026 beschikbaar voor de subsidiëring van decentrale politieke partijen. Dit is onderdeel van het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen. Omdat deze wet nog niet in werking is getreden, ontbreekt momenteel de vereiste wettelijke grondslag om deze middelen uit te keren aan decentrale politieke partijen. Inwerkingtreding wordt voorzien voor 2027 waardoor de structurele middelen vanaf dan hiervoor beschikbaar moeten zijn.

Een voorstel van de VNG om het bedrag in 2026 via een decentralisatie‑uitkering aan gemeenten te verstrekken, wordt afgewezen als niet doelmatig en niet doeltreffend. Zo kunnen dan geen uniforme verantwoordings‑ en transparantieregels worden gesteld, is niet zeker dat het geld bij decentrale partijen terechtkomt en zouden gemeenten tijdelijk eigen regelingen moeten optuigen terwijl het landelijke wettelijk kader al in de Kamer ligt. Daarom heeft de minister de amendementen en motie die deze route beogen, ontraden.​

Veilig vergaderen

In 2026 wil de minister inzetten op de volgende zaken: een eenmalige verhoging van de subsidie voor het Kennispunt Lokale Politieke Partijen om ondersteuning en professionalisering van lokale partijen te versterken, extra ondersteuning van rekenkamers, griffies en ombudsmannen, aanvullende middelen voor “veilig vergaderen” naar aanleiding van grote belangstelling onder decentrale overheden, versterking van het meerjarig opleidingscurriculum van beroeps‑ en belangenverenigingen voor decentraal bestuur en verbreding van de inzet van ProDemos, onder meer via regionale pilots in Europees en Caribisch Nederland.​

Online agressie

Verder wordt geld uitgetrokken voor onderzoek naar online agressie en alternatieve sanctiemogelijkheden, gezien het hoge percentage decentrale politieke ambtsdragers dat met agressie te maken heeft. Ten slotte is een bedrag gereserveerd voor een communicatiecampagne om de instroom in politieke ambten te bevorderen, onder meer door ondersteuning van lokale wervingscampagnes van griffies.

Baan

Baarn wil rechten afsplitsende raadsleden beperken

De Baarnse gemeenteraad wil het afsplitsen van raadsleden minder aantrekkelijk maken door bepaalde rechten en vergoedingen te schrappen. Met nieuwe regels moet de samenstelling van de raad dichter bij de verkiezingsuitslag blijven.

Agressie en intimidatie sterk toegenomen: toch willen meeste raadsleden door

Ondanks de sterke toename van agressie, intimidatie en bedreigingen stelt driekwart van de gemeenteraadsleden zich opnieuw verkiesbaar bij de verkiezingen van 18 maart, hetzelfde aandeel als vier jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Veel raadsleden begonnen uit betrokkenheid bij de... lees verder

wijk bij duurstede

Vertrekkend burgemeester uit harde kritiek op bestuurscultuur Wijk bij Duurstede

In een scherpe brief aan de gemeenteraad heeft waarnemend burgemeester Mirjam van ’t Veld een kritisch oordeel geveld over de bestuurscultuur in Wijk bij Duurstede schrijft RTV Utrecht. Volgens haar was het gemeentebestuur te nauw verweven met de lokale samenleving, waardoor persoonlijke relaties invloed kregen op besluiten over bouwprojecten, horeca en evenementen.

