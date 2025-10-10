B&W Nunspeet moet binnen twee weken geanonimiseerde memo openbaar maken

Het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet moet binnen twee weken een volledige memo van een ambtenaar aan een wethouder openbaar maken, zo heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 8 oktober 2025 beslist.

Daarbij geldt dat persoonlijke beleidsopvattingen uit de memo in niet tot personen herleidbare vorm openbaar gemaakt moeten worden. Deze uitspraak volgt op een verzoek van een inwoner die de hele memo over juridische risico’s rond een bestemmingsplan openbaar wilde, terwijl het college eerder alleen een deels gelakte versie had vrijgegeven.

Ruime uitleg

Achtergrond van de kwestie is de discussie over het begrip ‘formele bestuurlijke besluitvorming’ in de Wet open overheid. De Raad van State oordeelt dat deze term ruim moet worden uitgelegd: stukken die opgesteld zijn in het kader van besluitvorming, zoals intern advies om een (ontwerp)besluit te nemen, vallen hieronder. In het geval van Nunspeet ging het om een memo waarin de ambtenaar de wethouder adviseerde aanvullend onderzoek te doen en het ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen. De Raad van State stelt vast dat de memo tot doel had de wethouder in staat te stellen een formeel besluit te nemen en dat het daadwerkelijke gebruik van het advies hierin doorslaggevend is. Daarmee is het een document opgesteld ten behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming.

Het argument van het college dat de memo slechts bedoeld was als interne afstemming tussen ambtenaren en wethouder, wordt verworpen. Ook voert het college aan dat openbaarmaking onevenredige schade kan toebrengen aan intern beraad; hiervoor heeft het echter geen concrete omstandigheden aangevoerd. De Raad van State stelt dat openbaarmaking in geanonimiseerde vorm voldoende bescherming biedt voor intern beraad, zoals beoogd in de wet.