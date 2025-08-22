Voormalig ambtenaar als zzp’er krijgt 24 maanden cel voor belastingfraude

Een voormalig ambtenaar die als zzp’er jarenlang geen omzetbelasting en inkomstenbelasting heeft opgegeven, is door Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk.

Een voormalige ambtenaar van de gemeente Leiden startte eind 2018 een eenmanszaak nadat hij ontdekte dat hij als zelfstandige meer kon verdienen. Hij liet zich door diverse gemeenten inhuren voor werkzaamheden rondom bouwvergunningen. Van 2018 tot 2023 gaf hij echter zijn inkomsten uit de onderneming niet op bij de Belastingdienst en droeg hij de door hem wel ontvangen omzetbelasting niet af. Daarnaast maakte hij tijdens het lopende onderzoek nog valse urendeclaraties voor gemeenten Wassenaar en Hilversum, waarbij hij werkzaamheden declareerde op dagen dat hij vastzat op het politiebureau. Het fiscale nadeel voor de Belastingdienst bedraagt ruim 1.300.000 euro.

Ernstige belastingfraude en misbruik van vertrouwen

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij zich ruim vijf jaar lang bewust niet aan zijn fiscale verplichtingen heeft gehouden. Zijn handelwijze schaadt volgens de rechtbank het vertrouwen in het fiscale stelsel en ondermijnt de belastingmoraal. Ook het vervalsen van prestatieverklaringen om fictieve werkzaamheden bij gemeenten te kunnen declareren, terwijl hij feitelijk gedetineerd was, ziet de rechtbank als bewijs dat de man enkel uit winstbejag handelde en misbruik maakte van vertrouwen.

De officier van justitie had 18 maanden cel waarvan 6 maanden voorwaardelijk en daarnaast een geldboete van € 700.000 geëist. De rechtbank legt echter een zwaardere gevangenisstraf op van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, maar ziet af van een boete. Gezien de omvang van de fiscale schulden die de man reeds moet terugbetalen, zou een geldboete volgens de rechtbank geen toegevoegde waarde hebben.