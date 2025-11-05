Alle wethouders gemeente Wijk bij Duurstede stappen op

Alle drie de wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede zijn per direct opgestapt. De reden voor hun vertrek is volgens de gemeente dat er spanningen zijn ontstaan die hebben geleid tot een onveilige werksituatie voor meerdere medewerkers.

Om welke spanningen het precies gaat, is niet verder toegelicht meldt RTV Utrecht. De wethouders Hans Buijtelaar (VVD), Jeroen Brouwer (SP) en Jan Kuiper (CDA) besloten na een periode van interne onrust en gesprekken over het functioneren van het college terug te treden.

Al eerder dit jaar was gebleken dat de samenwerking binnen het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie onder druk stond. In de zomer werd dit in een brief aan de gemeenteraad erkend en gaf het college aan te willen werken aan verbetering. Drie weken geleden vond er een debat plaats in de raad, waarin partijen hun zorgen uitten over de gang van zaken. Tijdens dit debat gaf het college toe dat er “veel gebeurd” was en dat er binnen de organisatie pijn werd gevoeld vanwege het gebrek aan onderlinge verbinding en de focus op resultaat. Na deze discussie hebben de wethouders tijd genomen om te reflecteren en kwamen tot de conclusie dat het voor de organisatie beter is dat zij ruimte en rust krijgt om herstel mogelijk te maken. Daarom hebben zij gezamenlijk besloten om per direct op te stappen. Momenteel zijn alleen de burgemeester en gemeentesecretaris nog actief vermeld op de website van de gemeente.