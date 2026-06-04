Buitenreclame levert gemeenten steeds meer op

Reclame in bushokjes en op digitale schermen in de openbare ruimte levert gemeenten, provincies en regionale vervoersbedrijven steeds meer geld op. Dat blijkt uit onderzoek van PwC in opdracht van brancheorganisatie Outreach, waarover het Financieele Dagblad bericht. Vooral digitale reclameschermen winnen snel terrein.

Adverteerders besteedden vorig jaar netto 325 miljoen euro aan buitenreclame. Het gaat daarbij om advertenties op ruim 70.000 locaties, waaronder bushokjes, billboards, reclamemasten, trams, bussen en digitale schermen in winkelcentra, tankstations en luchthavens. Van dat bedrag kwam 144 miljoen euro, ruim 40 procent, via afdrachten en belastingen terecht bij lokale overheden en andere publieke instanties. Die inkomsten stijgen nog altijd.

De markt voor buitenreclame groeit al jaren. Na een omzetdaling van 35 procent tijdens de coronapandemie herstelde de sector zich snel. In 2025 nam de omzetgroei wel af tot 8 procent. Ook in de bredere Nederlandse advertentiemarkt, die volgens onderzoeksbureau Nielsen vorig jaar goed was voor 6,8 miljard euro, nemen de uitgaven aan internetreclame, sponsoring en radioreclame toe. Daar staat tegenover dat adverteerders minder geld uitgeven aan tv-commercials, krantenadvertenties en folders.

Bron: FD, 4 juni 2026