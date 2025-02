Opbrengst lokale heffingen stijgt minder hard dan vorig jaar

Gemeenten verwachten dit jaar opnieuw meer geld op te halen met heffingen voor inwoners en bezoekers. Volgens het CBS is gezamenlijk 14,5 miljard euro begroot. Dat is zo’n 8 procent meer dan in 2024, maar geen recordstijging zoals toen. Grote toenames in opbrengsten van de lokale heffingen zijn bij de onroerendezaakbelasting (ozb), parkeergeld en leges voor wonen en bouwen.

De begrote opbrengsten stijgen iets minder dan het jaar ervoor, toen sprake was van de grootste jaarlijkse stijging sinds 2007 met 8,5 procent. Dit kwam vooral doordat de begrote opbrengsten uit de leges voor reisdocumenten in 2024 uitzonderlijk sterk stegen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Ozb

Voor 2025 is 6 miljard euro aan ozb-opbrengsten begroot. Dit is 8,6 procent meer dan een jaar eerder. Deze stijging is juist groter dan in 2024, toen de begrote ozb-opbrengsten 7,5 procent hoger waren dan het jaar daarvoor.

Van de 4 grootste gemeenten stijgen de opbrengsten uit de ozb in Amsterdam met 32 procent verreweg het meest, doordat de tarieven flink zijn verhoogd. Gevolgd door Utrecht met 19 procent. In Rotterdam en Den Haag gaat de ozb juist minder hard omhoog dan gemiddeld.

Naast de grote steden is de groei met 32 procent het grootst in Renkum. Deze gemeente verhoogde de ozb-tarieven fors om de afschaffing van de hondenbelasting en de verlaging van de rioolheffing mee te compenseren. Hoogeveen is de gemeente met de grootste daling van de ozb-opbrengsten met bijna 8 procent. Dit vanwege een korting voor inwoners door een positief resultaat over de jaarrekening van 2023.

Parkeergelden

Ook parkeergelden leveren de gemeentekassen dit jaar opnieuw meer op. Voor 2025 is bijna 1,5 miljard euro aan opbrengsten uit parkeerheffingen begroot. Dat is 11,6 procent meer dan een jaar eerder. Dit komt vooral door Amsterdam, die dit jaar 42 miljoen euro meer verwacht op te halen. Daarna volgen Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Breda. Volgens het CBS komt dit doordat gemeenten de tarieven verhogen en op steeds meer plekken betaald parkeren wordt ingevoerd.

Leges

De begrote opbrengsten uit secretarieleges voor onder meer reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken, lopen in 2025 met 12,6 procent op naar 369 miljoen euro. De stijging is veel kleiner dan in 2024, toen de begrote opbrengsten ruim 52 procent hoger waren dan een jaar eerder. Dit kwam toen door de zogeheten paspoortpiek. De groei in 2025 komt onder meer doordat nog niet alle gemeenten het grotere aantal aanvragen al in de begroting van 2024 hadden verwerkt.

Overige opbrengsten