Adviescollege tegen afschaffen abonnementstarief Wmo

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) is tegen het afschaffen van het abonnementstarief voor Wmo-hulp. ‘Het maakt de regeling onnodig complex terwijl simpelere en minder belastende alternatieven voorhanden zijn.’ De conclusie is om het wetsvoorstel daartoe niet in te dienen.

Dat schrijft ATR in een advies aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Van Ooijen. Het gaat over het wetsvoorstel afschaffing abonnementstarief Wmo 2015 dat Van Ooijen opstelde. Het doel van de wet is volgens het advies onvoldoende duidelijk en meetbaar omschreven en het beoogde resultaat is te weinig concreet.

Niet langer zelfstandig

Een deel van de zorgvragers dreigt hierdoor volgens het college niet langer zelfstandig ondersteuning via de Wmo te kunnen regelen. ‘Dat komt onder meer omdat niet meer op voorhand duidelijk is of er een aanspraak op een voorziening is. Van een kwetsbare doelgroep wordt een grote mate van zelfredzaamheid verwacht.’

Er is geen praktijktoets gedaan voor het wetsvoorstel. ‘Een dergelijke toets op het doenvermogen is van groot belang bij dit soort wijzigingen die een grote en kwetsbare doelgroep betreft, ‘aldus ATR die adviseert deze toets alsnog uit voeren.

Eigen bijdrage

In plaats van het abonnement met een bescheiden bijdrage, koos het – nu demissionaire – kabinet voor herinvoering van de oude eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, zoals dagbesteding en huishoudelijke hulp. Die eigen bijdrage van hulpbehoevenden wordt ook weer inkomensafhankelijk.

‘Het kabinet lijkt het belang van de zorgvrager uit het oog te hebben verloren,’ schrijft het adviescollege. ‘En daarmee niet te leren van de bevindingen uit de Toeslagenaffaire en de eerdere ervaringen met een inkomensafhankelijke bijdragen in de Wmo’.

Alternatieven

Een van de redenen om het abonnementstarief af te schaffen is het fors gestegen gebruik van Wmo-hulp. Volgens ATR is het mogelijk het gebruik af te remmen met minder belastende en simpelere alternatieven voor de uitvoering en inwoners. Zoals het beperken van de doelgroepen die toegang hebben tot Wmo-voorzieningen (bijvoorbeeld door een inkomensdrempel), een beperkte algemene verhoging van het tarief voor alle cliënten en het invoeren van een getrapt vast abonnementstarief.