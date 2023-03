Inloggen ingewikkelder door opgeschroefde beveiliging

Voor digibeten is het steeds ingewikkelder om in te loggen bij gemeenten. Beveiligingsmaatregelen worden opgeschroefd en daarom moeten inwoners vaker inloggen met bijvoorbeeld een wachtwoord én een code via sms of een speciale app. De Rekenkamer vreest dat een groeiende groep hierdoor geen toegang meer krijgt tot digitale overheidsdiensten.

Dat schrijft de Rekenkamer in een rapport. De onderzoekers juichen toe dat de veiligheid bij het inloggen verbetert, maar vinden dat de overheid hierbij ook rekening moet houden met mensen die ‘minder digitaal vaardig zijn of ingewikkelde problemen hebben’. Dat kan bijvoorbeeld door iemand anders te machtigen, zoals een dochter die handig is met computers.

Beperkt

De mogelijkheden hiertoe zijn beperkt en dat moet beter volgens de Rekenkamer. Het is nu niet mogelijk om alle digitale overheidszaken aan een ander over te dragen. Inwoners kunnen alleen eenmalig worden gemachtigd om in naam van iemand anders in te loggen. Mensen kunnen overigens vaak ook voor hulp terecht bij speciaal hiervoor ingerichte loketten in de bibliotheek.

Positief

Over het algemeen zijn de onderzoekers positief over de digitale manieren om in te loggen bij de overheid, namelijk DigiD voor burgers en eHerkenning voor bedrijven. Deze worden massaal gebruikt en leveren ook veel tijdswinst op. ‘Daarmee hebben deze middelen hun doel grotendeels bereikt.’