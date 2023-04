Ophef over drones in Deventer

De gemeente Deventer maakte in maart bekend om drones in te gaan zetten voor toezicht op bouwwerken. Dat leidde tot ophef omdat gevreesd wordt voor de privacy van inwoners. Deventer is enigszins verbaasd over de ophef. ‘Zeker omdat we niet de eerste gemeente zijn die dit doen. Er is een heel ritsje gemeenten voorgegaan,’ aldus een woordvoerder.

De gemeente Deventer gaat drones inzetten voor toezicht in het buitengebied en bij de technische inspectie van slecht bereikbare gebouwen en onoverzichtelijke complexen. Het middel wordt gebruikt om vanuit de lucht toezicht te houden op erfinrichtingsplannen, gevels en daken. Om te kijken of inwoners zich bijvoorbeeld wel houden aan het bestemmingsplan.

Met het vliegende apparaat worden vervolgens foto’s gemaakt. Deze geven snel en overzichtelijk een beeld van de situatie, daarnaast is het veiliger en goedkoper dan het gebruik van bijvoorbeeld steigers of hoogwerkers, aldus de gemeente. Per situatie wordt bekeken of er een drone aan te pas moet komen. Controles kunnen zo sneller en efficiënter worden uitgevoerd.

Ophef over privacy

Het nieuws zorgde voor ophef, vooral over het onderwerp privacy, zoals ook blijkt uit dit fragment op NPO Radio 1. Tegenstanders vrezen voor het aantasten hiervan. Burgemeester Ron König verklaart dat privacy een belangrijke voorwaarde is voor het gebruiken van drone. ‘We zetten een drone in om bijvoorbeeld technische controles uit te voeren, dus dan moeten privacygevoelige zaken niet worden vastgelegd.’ Volgens de gemeente maakt een drone hoog in de lucht beelden en komen voorbijgangers op straat of kentekens van auto’s niet in beeld.

Toezichthouders opleiden

Daarnaast worden er toezichthouders opgeleid die een drone mogen besturen en bij het gebruik hiervan wet- en regelgeving naleven. Denk aan de hoogte waarop deze mag vliegen of no-fly zones. Ook mogen alleen foto’s worden gemaakt van gebouwen of erven waarvoor de controle bedoeld is. Toezichthouders moeten er ook voor zorgen dat personen niet in beeld komen. En een controle wordt uitgevoerd in duo’s van een piloot en een waarnemer.

Meer gemeenten met drones

Woordvoerder Maarten Jan Stuurman van de gemeente Deventer is dan ook enigszins verbaasd over de ophef. ‘Zeker omdat we niet de eerste gemeente zijn die dit doen. Er is een heel ritsje gemeenten voorgegaan.’ Zo maakten bijvoorbeeld recent De Friese gemeenten Achtkarspelen en Tytserksteradiel bekend drones in te zetten voor het groendomein, zoals voor controle van houtsingels en groenstroken in landelijke gebieden.

En ook de gemeente Texel heeft plannen voor het gebruiken van drones bij toezicht en handhaving. Texel wil het vliegende hulpmiddel inzetten om te controleren of mensen zich aan de regels houden en voor toezicht bij grote evenementen. En ook andere diensten gebruiken de drones als middel. Er is zelfs een Drone Netwerk Gemeenten waarin verschillende gemeenten hun samenwerking op het gebied van drones bundelen met een manifest.

Gezonde achterdocht

Volgens Stuurman is er sprake ‘van gezonde achterdocht richting overheid.’ Toch wordt er ondanks de ophef over een maand gestart. ‘Het is immers een collegebesluit. De apparaten zijn in bestelling, binnenkort worden de eerste toezichthouders getraind.’

Regels op papier

De VNG maakte eerder het whitepaper ‘Drones binnen de gemeente’, met daarin de regels voor het vliegen met drones, de privacyregels en handhaving. Net als handvatten voor bestuurders, beleidsmakers en uitvoerende instanties.