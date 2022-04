Oproep KNVB: ‘Investeer in voetbalverenigingen’

De KNVB doet een oproep aan gemeenten om te (blijven) investeren in de lokale voetbalverenigingen. De organisatie schreef een open brief aan de nieuwe gemeenteraden met als titel ‘Wie investeert in de sport, behaalt winst in de wijk, op school, in de zorg én op het veld’.

De voetbalbond plaatste de open brief vorige week in het Algemeen Dagblad. Daarin benadrukt de organisatie de maatschappelijke impact van samen voetballen. Het doel van de brief is ‘een basisplek in de nieuwe coalitieakkoorden’.

Voetbal verbindt

Voetbal is veel meer dan een sport, het brengt mensen op allerlei manieren samen, aldus de organisatie. ‘Elke gemeente heeft minimaal één amateurvoetbalclub, waar de inwoners sporten of samenwerken als vrijwilligers, en zo nieuwe contacten en vaardigheden opdoen.’ Voetbal vormt volgens de KNVB zelfs het grootste sociale netwerk van Nederland. ‘Het betrekt mensen bij hun omgeving en brengt hen in beweging.’

Bijdrage aan maatschappij

De sport levert een bijdrage aan onze samenleving op het gebied van gezondheid, verbinding en economie. Nederland telt in totaal bijna drieduizend voetbalverenigingen waar 1,2 miljoen voetballers hun weg naar toe vinden, net als de 400.000 vrijwilligers en de talloze bezoekers van sportcomplexen,’ aldus de voetbalbond.

Waarde geschat op vijf miljard

De organisatie haalt hierbij het SROI-model van de Europese voetbalbond de UEFA aan. Volgens dit model zou de waarde van het amateurvoetbal voor de Nederlandse samenleving ruim vijf miljard euro bedragen. ‘Dit gaat onder meer om besparing op zorgkosten, betere onderwijsprestaties, toename in arbeidsproductiviteit, afname van ziekteverzuim en misdaadpreventie. Daarmee zijn de opbrengsten van sport en bewegen 2,5 keer zo hoog als de kosten.’