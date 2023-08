6x goede voorbeelden uit de praktijk

Waarom het wiel opnieuw uitvinden, als er in een andere gemeente al ervaring met een bepaald project of initiatief is? In de rubriek Goed Voorbeeld geeft Gemeente.nu podium aan succesvolle praktijkvoorbeelden.

Zes van deze goede voorbeelden laten we hier nog eens zien, voor wat inspiratie tijdens het zomerreces.

Crime Game tegen ondermijning

Om te voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan, werkte de gemeente Vijfheerenlanden samen met politie, brandweer en omgevingsdienst aan een gezamenlijke aanpak, een spel met serieus doel. Ook met de bedoeling om inwoners bewust te maken van de gevaren en het leren herkennen van signalen van ondermijnende criminaliteit.

De prijswinnende ‘Crime Game’ van Vijfheerenlanden is een mix van een puzzeltocht en escaperoom voor inwoners vanaf 10 jaar, met filmpjes en scènes over drugscriminaliteit met acteurs op locatie. Met de auto rijd je door de gemeente, waarbij je verschillende locaties bezoekt, zoals een drugslab. Ruim 600 inwoners deden al mee. En er komt nog een vervolg.

Begraafplaats als ontmoetingsplek

In Kampen zetten professionals en vrijwilligers zich in om van begraafplaatsen ook een ontmoetingsplek te maken. Het klinkt als een relatief simpel initiatief, maar het effect van deze interventie tegen eenzaamheid reikt verder dan gedacht. De behoefte aan zo’n plek bestaat vooral bij oudere bezoekers van wie het sociale netwerk vaak minder groot is. En bij wie de kans bestaat dat ze vereenzamen. Het initiatief dient verschillende doelen, zoals een luisterend oor bieden, eenzaamheid tegengaan en in de gaten houden welke behoeften er onder deze groep inwoners leven. Ook vroegsignalering is een van de doelstellingen.

Kansenongelijkheid gezamelijk oppakken

In de gemeente Breda wordt de kloof tussen inwoners die het al dan niet voor de wind gaat steeds groter. Zo is in bepaalde wijken de schooluitval drie keer zo hoog, het aantal kinderen dat opgroeit in armoede drie keer zo groot, het aantal bijstandsuitkeringen bijna dubbel zo hoog en is ook de jeugdcriminaliteit er een stuk hoger. Het programma Verbeter Breda heeft als belofte om de kloof tussen kansarme en kansrijke wijken te verkleinen. Een netwerk van betrokken bewoners, ondernemers en organisaties trekt hiervoor samen op met de gemeente. ‘Kansenongelijkheid tegengaan is van ons allemaal.’ Wethouder Arjen van Drunen van wonen en onderwijs vertelt hoe het werkt.

Woonbalans voor het beoordelen van bouwplannen

Bij een plan voor woningbouw zijn er veel verschillende wensen, eisen en doelen die afgewogen moeten worden door een gemeente. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en de inrichting van de openbare ruimte. Het wegen van al deze belangen en richtlijnen is in de praktijk vaak best ingewikkeld. De gemeente Hoeksche Waard ontwikkelde hiervoor de Woonbalans: een instrument dat het makkelijker maakt een plan voor het bouwen van woningen te beoordelen. Verschillende betrokkenen binnen de gemeente vertellen over hun ervaringen en waarom je zo sneller tot een kwalitatief beter en kansrijker bouwplan komt.

Hulpmiddel voor ouderenbeleid

De gemeente Zwolle heeft vorig jaar een ouderenindex ontwikkeld. De tool wordt gebruikt om op basis van data bewuster keuzes te kunnen maken over het beleid voor deze groep inwoners. De ouderenindex laat per wijk zien welke risicofactoren van toepassing zijn op zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder. Met de tool kun je aantonen hoe een wijk presteert op verschillende onderdelen in vergelijking met het gemiddelde van de gehele gemeente. Daarbij wordt gekeken naar verschillende aspecten, zoals sociaal leven, woonomgeving, persoonlijke kenmerken en gezondheid. Programmamanager Maaike Ganzeboom vertelt over het nut en de noodzaak van deze index.

Gratis groentetas voor ouders met baby

Gemeente Purmerend en Spurd hebben samen de Baby Groente Tas ontwikkeld. Dit project won een innovatieprijs en krijgt inmiddels navolging in andere gemeenten. Een landelijke uitrol staat op de agenda. De tas is gratis en wordt thuisbezorgd. De inhoud maakt het ouders makkelijker om vers eten te koken voor hun baby’s. Het idee is om kinderen in de eerste maanden van hun leven kennis te laten maken met verschillende soorten groenten. Op deze manier kan de basis voor een gezond voedingspatroon worden gelegd.