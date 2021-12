Jeroen Berndsen is de beste ambtenaar lokale belastingen

In het najaar staat traditioneel de kennisquiz VIND Lokale Belastingen op de agenda. Ambtenaren lokale belastingen testen hun kennis over verschillende thema’s met betrekking tot hun vakgebied. De beste ambtenaar lokale belastingen 2021 is Jeroen Berndsen van de gemeente Doetinchem.

‘Verrassend en grappig’

Jeroen Berndsen houdt wel van een quiz. ‘Kijken naar of meedoen aan een quiz vind ik leuk. Zo kijk ik graag op tv naar Per Seconde Wijzer, 2 voor 12, Met het mes op tafel, etc. En wat is er dan mooier om mee te doen aan een quiz over je eigen vakgebied? Daarom doe ik ook ieder jaar mee aan de VIND Lokale Belastingen kennisquiz. Verassend en grappig dat ik nu gewonnen heb.’

Voorgaande jaren werden de winnaars verrast op kantoor. Maar door de coronamaatregelen is het dit jaar iets anders. De winnaar is gebeld met het heugelijke nieuws. Berndsen bewees met twaalf juiste antwoorden uit veertien uitdagende vragen een schat aan vakkennis te bezitten. Meer zelfs dan welke andere deelnemer dan ook. Een jaar lang mag hij de eretitel ‘Beste ambtenaar’ voor zijn vakgebied dragen. Ook ontving hij thuis een Pluim cadeaubon ter waarde van 200 euro en een mooie bos bloemen.

Andere deelnemers aan de quiz hadden gemiddeld acht van de veertien antwoorden goed.

Betrouwbare informatiebron

Deskundige ambtenaren lokale belastingen gebruiken VIND Lokale Belastingen veelal dagelijks. De kennisbank is het naslagwerk voor uiteenlopende, vaak pittige materie. Berndsen: ‘VIND Lokale Belastingen is voor mij een handige online tool die ik dagelijks gebruik bij mijn werk. Alle ins en outs van het heffen en invorderen kan ik hier terugvinden.

‘Ook de jurisprudentie en de werkprocessen zijn handig. Afgelopen jaren hebben we een aantal nieuwe belastingen ingevoerd, zoals reclamebelasting, toeristenbelasting en de BIZ. VIND Lokale Belastingen was voor mij een belangrijke informatiebron voor de college- en raadsvoorstellen en daarna voor het inrichten van de werkprocessen,’ vertelt Berndsen.

