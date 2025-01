Nieuwe trainingen brengen digitale transformatie dichterbij

Het digitale landschap wordt in rap tempo opnieuw vormgegeven door de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Hoewel deze opkomst al een diepgaande impact heeft gehad op sectoren als technologie, financiën en gezondheidszorg, staan we nog maar aan het begin van het begrijpen van de potentiële implicaties voor de publieke sector.

Nederlandse gemeenten erkennen nu deze trend en bereiden zich voor om AI-technologieën op te nemen in hun dienstverlening om efficiëntie te verhogen, betere beslissingen te nemen en verbeterde diensten te leveren aan hun burgers.

Terwijl de technologie evolueert, is het voor gemeenten cruciaal om bij te blijven en te zorgen dat ze nieuwe tools op een effectieve en ethisch verantwoorde manier in hun processen integreren. Het potentieel van AI in de gemeentelijke sector is enorm.

Tegelijkertijd zijn er uitdagingen. AI roept vragen op over privacy, beveiliging, en compliance. En vereist zowel technische als organisatorische aanpassingen. Het is dan ook geen verrassing dat er een dringende behoefte is aan training en onderwijs om ambtenaren te helpen deze nieuwe technologieën te begrijpen en effectief te implementeren.

Met een oog op deze trends en uitdagingen hebben Nederlandse gemeenten nu de kans om de volgende stap te zetten in hun digitale transformatie door deel te nemen aan twee aankomende AI-opleidingen.

Eendaagse training: AI, ChatGPT, Copilot en GenIA-L

Een intensieve, eendaagse training vindt plaats op 13 februari 2025 op het schilderachtige Landgoed Groot Kievitsdal in Baarn. De training is speciaal ontworpen voor gemeenteambtenaren die geïnteresseerd zijn in het integreren van geavanceerde AI-tools zoals ChatGPT, Copilot en GenIA-L in hun dagelijkse werkzaamheden.

De primaire focus van de training ligt op het aanbieden van hands-on ervaring met deze AI-tools. De deelnemers krijgen de kans om de tools direct te gebruiken, te experimenteren met verschillende functies en te begrijpen hoe ze deze technologieën effectief kunnen toepassen in hun specifieke taken en taken van hun gemeente.

Deze training gaat echter verder dan alleen het praktische gebruik van AI-tools. Het programma is ontworpen om de deelnemers een diepgaand inzicht te geven in de strategische waarde van AI voor gemeentelijke organisaties. Het doel is om te laten zien hoe AI kan worden ingezet om de efficiëntie te verbeteren, betere beslissingen te nemen en meer waarde te leveren aan de burgers.

Bovendien worden in de training belangrijke aspecten van compliance en implementatie behandeld. Gezien het feit dat AI nog steeds een relatief nieuwe technologie is, zijn er veel vragen en zorgen over hoe deze op een veilige en legale manier kan worden geïmplementeerd. De deelnemers zullen inzicht krijgen in deze uitdagingen en leren hoe ze kunnen navigeren door de complexe regelgevende kaders rond AI.

Driedaagse opleiding: AI & Gemeente

De driedaagse opleiding combineert theorie met praktische toepassingen, en behandelt een breed scala aan onderwerpen. Dit varieert van een kennismaking met AI, machine learning, advanced analytics en algoritmes, tot het verkennen van de ethische vraagstukken die zich voordoen bij de implementatie van AI. De deelnemers krijgen ook inzicht in de relevante wet- en regelgeving omtrent AI, een belangrijk aspect gezien de toenemende aandacht voor privacy en gegevensbescherming in het digitale tijdperk.

Wat deze opleiding echter uniek maakt, is de specifieke focus op de toepassing van AI binnen de gemeentelijke context. In plaats van een algemene benadering van AI, is de inhoud van de cursus specifiek afgestemd op de processen, beleidsontwikkelingen en wettelijke kaders die relevant zijn voor gemeenten. Of het nu gaat om openbare orde & veiligheid, ruimtelijke ordening, het sociaal domein of gemeentelijke bedrijfsvoering, de cursus biedt bruikbare inzichten en praktijkvoorbeelden om de deelnemers te helpen theorie te vertalen naar hun specifieke situatie.

Bovendien hebben de docenten van de opleiding, bestaande uit AI-specialisten en advocaten, zowel de technische, ethische als juridische facetten van AI grondig onderzocht. Ze beschikken over ruime ervaring met de toepassing van AI in gemeentelijke organisaties, waardoor ze de deelnemers een realistisch en relevant overzicht kunnen bieden van het AI-landschap.

Voor alle niveaus

Het programma is zorgvuldig ontworpen om toegankelijk te zijn voor deelnemers zonder diepgaande technische kennis. Het is bedoeld voor beleidsmedewerkers, communicatieprofessionals, projectleiders en andere ambtenaren die hun werkprocessen willen optimaliseren of betrokken zijn bij digitale transformatie.

Gratis toegang tot GenIA-L

Als bonus ontvangen deelnemers twee weken gratis toegang tot GenIA-L, een juridische/fiscale assistent die generatieve AI combineert met de inhoud van betrouwbare bronnen in Rechtsorde.