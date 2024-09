De unieke woonconcepten van KaFra Housing

Te midden van landelijke discussies rondom huisvesting ontwikkelt KaFra Housing unieke, tijdelijke woonconcepten voor specifieke doelgroepen. Dat verlaagt de druk op de reguliere woningmarkt, terwijl er wordt voorzien in fatsoenlijke huisvesting voor bijvoorbeeld internationale medewerkers en vluchtelingen. Een win-win situatie.

Aan de hand van 4 woonconcepten verzorgt de organisatie snelle, tijdelijke en kwalitatieve huisvesting, zonder dat de reguliere woningmarkt daaronder lijdt. Na het verkrijgen van de vergunning door KaFra is een locatie gemiddeld binnen 6 tot 9 maanden operationeel, soms zelfs sneller.

De locaties overstijgen de eisen van de Stichting Normering Flexwonen en zijn in overeenstemming met de aanbevelingen van de commissie-Roemer. Maak hieronder kennis met de verschillende woonconcepten.

Flexôtel

Flexôtels zijn moderne modulaire woon- en studiocomplexen. Ze bestaan uit losse elementen en zijn daardoor snel realiseerbaar. Bovendien kunnen ze dankzij de modulaire opzet weer op andere locaties – ook dicht bij bedrijventerreinen – heropgebouwd worden. In een Flexôtel kan een variabel aantal studio’s worden geïntegreerd. Die beschikken allemaal over 2 slaapkamers, een eigen woonkamer, keuken, douche en toilet.

De studio’s zijn volledig gemeubileerd en daarnaast zijn er diverse gemeenschappelijke voorzieningen zoals een wasserette, fitness en ontspanningsruimte. Zie bijvoorbeeld KaFra Waalwijk, de allereerste locatie die in 2018 werd neergezet. Recent opende KaFra haar twintigste locatie in Etten-Leur.

KaFra Tower

De KaFra Tower is een kleinschalig, modulair wooncomplex met ruime, volledig ingerichte appartementen. Elke KaFra Tower wordt standaard gebouwd in 4 verdiepingen, maar kan ook uit meer of minder etages bestaan. Elke verdieping is opgedeeld in 4 appartementen voor ieder 4 personen. De gemeubileerde appartementen zijn van alle gemakken voorzien. Ze beschikken over een woonkamer met open keuken, douche, separaat toilet en een eigen slaapkamer voor de bewoners (voor koppels zijn er tweepersoonskamers). Hierdoor bieden de woningen voldoende privacy.

Elke KaFra Tower beschikt over 2 wasserettes en er kunnen indien gewenst gemeenschappelijke voorzieningen worden ingericht zoals een fitness, supermarkt, ontspanningsruimtes, sportvelden en lesruimten voor scholing. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de bewoners zich helemaal thuis voelen en de leefbaarheid en de sociale voorzieningen van de buurt worden versterkt.

De modulaire opzet zorgt bovendien voor een hoge mate van flexibiliteit. De grootte, inrichting en kavelindeling kunnen aangepast worden aan de specifieke situatie. Zie bijvoorbeeld KaFra Zevenbergen en KaFra Bleiswijk – Violierenweg, waar het complex bestaat uit meerdere KaFra Towers.

Flexwoningen

Bij acute huisvestingsbehoeften voor bijvoorbeeld internationale medewerkers en vluchtelingen zijn snel te realiseren woonconcepten zoals Flexwoningen ideaal. Flexwoningen zijn eenvoudig te (ver)plaatsen en een locatie vanaf 5 woningen kan al binnen 3 tot 6 maanden volledig operationeel zijn. Ook deze locaties kunnen naar wens voorzien worden van aanvullende faciliteiten zoals een fitness, supermarkt, receptie, wasserette en gemeenschappelijke ruimten.

De Flexwoningen zijn ingericht conform de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigratie en daarmee Roemer-proof: bewoners hebben tenminste 15 vierkante meter leefruimte, een eigen slaapkamer, voldoende privacy en de woon- en werkcontracten worden van elkaar gescheiden. Ook zijn de woningen 30 procent groter dan de SNF-norm. Ze zijn gebouwd naar fraai Scandinavisch ontwerp, voorzien van een eigen tuin en ze verminderen de ecologische voetprint (gasloos en goed geïsoleerd).

De tot nu toe grootste locatie, KaFra Californië, telt 200 Flexwoningen, waarmee 400 internationale medewerkers en 400 Oekraïense vluchtelingen worden gehuisvest.

Transformatie

Het transformeren van bestaande gebouwen naar wooneenheden is voor veel panden een aantrekkelijke optie. Door afgeschreven of leegstaande panden in hun oude glorie te herstellen, worden ze weer leefbaar en krijgen ze een waardevolle gebruiksfunctie. Kantoorpanden, verzorgingstehuizen, kloosters en andere panden die niet meer worden gebruikt, kunnen worden verbouwd tot woonunits en blijven daarmee behouden.

Zo bestaat KaFra Etten-Leur ook voor een deel uit een getransformeerd kantoorpand. Het pand is geheel naar wens van de gemeente verbouwd en later aangevuld met een nieuwbouwcomplex, wat onder de Flexôtels wordt geschaard. KaFra Almere is ook een vorm van transformatie. Hier werd het voormalige kantoorpand Westpoort getransformeerd tot huisvestingslocatie voor 125 personen.

Tot slot

KaFra biedt genoeg oplossingen om specifieke doelgroepen te huisvesten. De problemen die dikwijls rondom internationale medewerkers en asielzoekers worden geformuleerd, hebben immers weinig van doen met deze mensen zelf. Wat KaFra betreft zijn ze vooral te wijten aan het gebrek aan adequate huisvesting. Daarom biedt de organisatie graag de helpende hand.

