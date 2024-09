Innovatieve woonconcepten en levenslessen

Tijdens de vastgoedbeurs PROVADA in juni 2024 deelde Frank van Gool, medeoprichter van KaFra Housing, zijn visie op de vastgoedwereld met Roelof Hemmen van VG Visie. Het gesprek belichtte inventieve woonconcepten, essentiële levenslessen en een efficiënte aanpak voor het huisvesten van migranten.

Van Gool legt in zijn strategie voor KaFra Housing de nadruk op het bouwen van grote woonlocaties met mooie woningen en studio’s. Deze locaties bieden enerzijds voldoende privacy, terwijl ze anderzijds sociale interactie tussen tijdelijke bewoners bevorderen. Inmiddels zijn er ruim 5000 mensen via KaFra gehuisvest.

Uitdagingen

Toch ondervindt Van Gool ook uitdagingen, onder meer in het verkrijgen van geschikte locaties. ‘Regelmatig moet hij daarbij het zogenaamde NIMBY-effect (Not In My Back Yard) zien te overwinnen. ‘Aanvankelijk was er angst of koudwatervrees onder omwonenden, aldus Van Gool. ‘Maar nu ziet iedereen in dat we arbeidsmigranten hard nodig hebben en dat de huisvesting door KaFra gewoon goed is geregeld.’

Waardevolle inzichten

Het interview met Frank van Gool biedt waardevolle inzichten voor iedereen die betrokken is bij vastgoedontwikkeling en huisvesting van tijdelijke doelgroepen. Zoals internationale medewerkers, statushouders, asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Bekijk hier het volledige interview.