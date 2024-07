De voordelen van KPN’s eWallet

Stel je voor dat je met één app kunt inloggen op applicaties, digitaal kunt authenticeren en fysieke deuren of poortjes kunt openen. Toekomstmuziek? Met de eWallet van KPN is dit nu al mogelijk en net als de gemeente Rotterdam kun je jouw eigen wallettoepassing ontwikkelen. De voordelen van een ‘digitaal paspoort’ op een rijtje.

Digitale wallets zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. De meeste mensen hebben wel een app op hun telefoon, waarin ze ov-kaarten, klantenkaarten en betaalpassen opslaan. Van die apps wordt gretig gebruik gemaakt. In 2023 werd bijvoorbeeld 23 procent van alle kassabetalingen afgerekend met een mobiele telefoon of smartwatch.

Je kunt in zo’n wallet ook jouw digitale persoonsgegevens en andere digitale gegevens over jezelf opslaan, om op een later moment te gebruiken. Deze ‘ID-wallets’ staan momenteel volop in de belangstelling. De Raad van de Europese Unie ging eerder dit jaar akkoord met een herziening van de eIDAS-verordening, waardoor binnen Europa nationaal erkende ID-wallets kunnen worden gebruikt.

Identiteitsapp van KPN

De KPN eWallet is een voorbeeld van zo’n ID-wallet. Na het onboarden en vaststellen van de identiteit werkt de identiteitsapp als een digitaal paspoort, waarmee gebruikers bijvoorbeeld inloggen op applicaties, documenten ondertekenen en fysieke poortjes openen. Of versleutelde gegevens raadplegen. Zo heeft KPN de UZI-pas gedigitaliseerd, zodat zorgaanbieders de pas altijd bij de hand hebben voor toegang tot patiëntgegevens.

De KPN eWallet biedt de gebruiker verschillende voordelen:

1. Gebruiksgemak van één digitale identiteit

We worden overspoeld met digitale identiteiten voor verschillende diensten, van sociale media tot internetbankieren en werktoepassingen. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddeld persoon meer dan 100 wachtwoorden heeft. Daarnaast gebruiken we verschillende smartcards en authenticatie-apps, allemaal met een eigen inlog en identiteitsbeheer. We zien door de bomen het bos niet meer.

KPN maakt met de KPN eWallet een einde aan deze explosie aan identiteiten. Met de identiteitsapp heb je één identiteit die volledig onder jouw controle staat én waaraan je attributen (pasjes) kunt toevoegen om jouw identiteit te verrijken.

2. Controle over eigen gegevens

Gebruikers hebben volledige zeggenschap over hun eigen data. Ze bepalen zelf wie toegang heeft tot welke gegevens en wanneer. Dit houdt in dat gebruikers niet langer afhankelijk zijn van derden voor het beheer of de bescherming van hun gegevens.

Daarnaast hebben gebruikers de mogelijkheid om hun gegevens eenvoudig te actualiseren en te verrijken, zodat deze zijn te gebruiken voor verschillende doeleinden. De KPN eWallet biedt gebruikers de vrijheid en flexibiliteit om hun digitale identiteit te beheren volgens hun eigen voorwaarden.

3. Privacy beschermd

De KPN eWallet zorgt voor een optimale bescherming van de privacy. Een pilot die KPN samen met de gemeente Rotterdam uitvoert rondom het eerlijk toewijzen van huurwoningen bewijst dit. Om woondiscriminatie tegen te gaan, kunnen inwoners zich met behulp van de KPN eWallet inschrijven voor een huurwoning zonder hun naam, afkomst of geslacht te delen met de verhuurder.

Daarna halen een huurinschrijvingspasje op in hun eWallet. Dit pasje wordt vervolgens gedeeld met de verhuurder, die zo weet dat er een echte inwoner van Rotterdam achter de inschrijving zit. Tegelijkertijd behoudt de inwoner zelf de controle over welke gegevens worden gedeeld, wat zorgt voor maximale privacybescherming. Deze aanpak past binnen de visie van de gemeente Rotterdam om haar inwoners op een veilige en eenvoudige manier persoonlijke gegevens te laten beheren, verrijken, delen en wijzigen.

Aan de slag

Het is mogelijk om net als gemeente Rotterdam jouw eigen wallettoepassing te ontwikkelen. De KPN eWallet is een white-label oplossing die organisaties zelf kunnen aanpassen aan hun eigen wensen en huisstijl. De wallet wordt ingezet als een app of als een SDK die eenvoudig wordt ingebouwd in een eigen omgeving of app.

De KPN eWallet voldoet aan de strenge Europese eIDAS 2.0 normen, waardoor de wallet zeer betrouwbaar en veilig is. Dit is belangrijk voor organisaties die met gevoelige gegevens werken. Ook integreert de wallet eenvoudig met bestaande systemen en processen, wat het gebruik vereenvoudigt.

Dienstverlening verbeteren

Daarnaast kunnen organisaties hun dienstverlening verbeteren en versnellen met de KPN eWallet. De wallet gebruikt open standaarden en communiceert met andere wallets en systemen, wat zorgt voor een goede samenwerking en schaalbaarheid. Dit helpt organisaties om kosten voor naleving van regels te verlagen, de betrouwbaarheid van hun data te verhogen en hun klanten of burgers een betere ervaring te bieden door de eenvoud en veiligheid van de wallet.