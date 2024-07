Altijd regie op digitalisering met CloudNL

Digitalisering is niet meer te stoppen. Gelukkig maar, want het helpt overheden efficiënter te werken, zodat ze inwoners snel en doelgericht kunnen helpen. De inzet van de diverse cloudoplossingen die dit mogelijk maken, kent wel risico’s. Je wilt – en moet – namelijk de regie houden over data, applicaties en kosten.

Data moet altijd betrouwbaar en veilig zijn opgeslagen. Ook als deze over meerdere locaties is verspreid. Dat is nu vaak het geval bij overheden, die data in verschillende omgevingen opslaan en beheren. Er zijn inmiddels verschillende varianten: van een eigen of extern datacenter tot publieke en private clouds, of een mix daarvan. Zo’n hybride omgeving raakt alle cloud-omgevingen en vereist scherp zicht en regie op security, toegangsbeheer en compliance. Bovendien is het zaak de kosten goed in de gaten te houden.

Grip op data

Het beheer van zo’n hybride – multicloud – omgeving kan complex zijn en veel kennis en kunde vragen. Terwijl je als overheidsorganisatie niet alleen de continuïteit wilt bewaken en de grip op data wilt behouden, maar juist ook meer met je data wilt gaan doen. Een datalek of andere privacyfouten zijn niet acceptabel. Het is daarom cruciaal om altijd aan de meest actuele wet- en regelgeving te voldoen.

Zo mag de overheid bijvoorbeeld wel een publieke cloud gebruiken, maar niet voor privacygevoelige data, zoals in de Gemeentelijke Basisadministraties persoonsgegevens (GBA). Hiervoor gelden strikte richtlijnen, onder andere dat deze data in Nederland moet worden opgeslagen. Grip op data houden, vraagt naast een technische oplossing, ook om het delen van kennis en best practices. Want hoe zorg je ervoor dat jouw collega’s weten wat er wel en niet mag qua verwerking en opslag?

Veilig en vertrouwd

Het is daarom noodzakelijk altijd te weten waar welke data is opgeslagen en hoe de beschikbaarheid is gewaarborgd. Daarnaast is goed toegangsbeheer essentieel. Een soevereine cloud, die goed afgeschermd en beveiligd is, maakt dit mogelijk. KPN biedt overheden met CloudNL zo’n soevereine cloud, ofwel een veilige en vertrouwde omgeving. Het aanbod gaat verder dan alleen het leveren van de cloudinfrastructuur. Afhankelijk van de specifieke behoeften of volwassenheid van de organisatie biedt KPN alles wat hierbij komt kijken: van een betrouwbare infrastructuur en managed diensten tot werkplekken en licenties.

‘Automatisch’ compliant

Het voordeel is dat deze soevereine cloud naadloos integreert met de eigen, hybride omgeving of public cloud. Ook veel van de security-vereisten zijn hiermee automatisch afgedekt. Zo wordt privacygevoelige data automatisch volgens de actuele wet- en regelgeving opgeslagen. Verder helpt CloudNL overheden aan de basisbeveiligingsniveaus BBN1, 2 en 3 van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te voldoen. Daarnaast zijn andere beveiligingsmaatregelen, zoals cryptografie, malware-bescherming en back-ups ingevuld, inclusief verslaglegging en audit tools voor wetgeving, zoals de AVG.

Slim databeheer

Een ander voordeel van een multicloud-aanpak is slim databeheer. Een transparant beeld van de gehele omgeving biedt de kans data altijd op de beste plek te bewaren. Een duidelijk overzicht voorkomt daarnaast niet alleen security- en compliance-risico’s, het biedt ook kostenvoordelen. Het voorkomt wildgroei van cloudcapaciteit en onnodige kosten. Zo is het verstandig om data te archiveren die nauwelijks meer wordt geraadpleegd.

Een veilig digitaal fundament

De cloudstrategieën van overheidsorganisaties variëren in omvang, complexiteit en snelheid van implementeren. Maar los daarvan is een stevig en veilig digitaal fundament onmisbaar. Iedereen heeft een betrouwbare landingsplek nodig voor de regie op data en applicaties. Met KPN MultiCloud en Secure Networking Overheid kunnen gemeenten hun digitalisering toekomstbestendig vormgeven en grip op kosten en risico’s houden. Dit biedt vervolgens de ruimte om te focussen op primaire processen en burgers te verrassen met nieuwe services.

Nieuwsgierig?

Meer weten over CloudNL en een veilig digitaal fundament? Kijk dan het Digital Dutch Webinar Overheidsdata veilig verwerken terug, waarin we een verdieping geven over welke aanpak KPN hier hanteert en hoe wij hier samen met onze klanten in optrekken.

Het hele interview met Jurjen Niezink over CloudNL is terug te lezen in VNG Magazine nummer 2 (2024).