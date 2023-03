Wordt in een horecabedrijf alcohol verkocht aan gasten? Dan is daar een vergunning voor nodig. Elk horecabedrijf in Nederland is verplicht om die vergunning in bezit te hebben. Met deze handige checklist ontdek je eenvoudig aan welke eisen een horecabedrijf wel of niet voldoet. Naast de regels van de Alcoholwet, zijn de regels uit het... lees verder