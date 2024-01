Whitepaper verwarde personen – Te gek om los te lopen

De meeste partijen die hoog staan in de peilingen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen zijn tegen een algeheel vuurwerkverbod. Sinds 2020 geldt een verbod op rotjes, vuurpijlen en ander vuurwerk met een hoog risico op verwondingen. Dat heeft de jaarlijks oplaaiende discussie over een algeheel vuurwerkverbod niet verstomd. GroenLinks-PvdA is de enige partij in de... lees verder