Whitepaper Het ultieme wapen tegen verkeersherrie

Verkeerslawaai is een toenemende bron van zorg voor gemeenten en inwoners vanwege de aanzienlijke impact op levenskwaliteit en welzijn.

Dit blijft een complexe uitdaging voor stedelijke en landelijke gebieden. Want wat is de oplossing die in plaats van verkeerslawaai voor meer leefbaarheid zorgt?

Met nieuwe technologische oplossingen en effectieve beleidsmaatregelen voor het beheren van verkeerslawaai wordt geluidsoverlast van voertuigen drastisch verminderd.

Het resultaat? Tot 30% minder geluidhinder.