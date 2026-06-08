Tweedaagse Basiscursus Burenrecht

De Basiscursus Burenrecht geeft je inzicht in de privaat- en publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht.

De cursus is verdeeld over twee dagen:

Vrijdag 25 september 2026

Hinder, bomen en balkons (privaat / ochtend)

Overheidsbesluiten en hinder in publiekrecht (publiek / middag)

Vrijdag 2 oktober 2026

Grenzen en grensgeschillen (privaat / ochtend)

Hinder tijdens de bouw, handhaving en Wet aanpak woonoverlast (publiek / middag)

Wat mag je van de cursus verwachten?

In twee dagen komen onder andere de volgende thema’s aan de orde:

Hinder

Omgevingsvergunning en burenrecht

Beplanting op de erfgrens, vensters en balkons

Grensgeschillen

Verjaring

Appartementsrecht en burenrecht

Wet aanpak woonoverlast en burenrecht

Deze cursus geeft een helder overzicht van het burenrecht waarbij zowel de privaat- als de publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht met je worden doorgenomen en besproken. Uiteraard ontbreekt de meest recente jurisprudentie daarbij niet.

Bestemd voor: advocaten, notarissen en juristen

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