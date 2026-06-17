Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Evenementdatum: 19 november 2026

Huurrecht op het snijvlak van bestuursrecht en omgevingsrecht

Verhuurders en huurders hebben niet alleen met het BW te maken maar ook met bestuurlijke wetgeving. In de huurrechtpraktijk komt het bestuursrecht om de hoek kijken bij onderwerpen als: woningdelen, vakantieverhuur, de bestemming en het gebruik van het gehuurde. Via bestuurlijke regels grijpt de overheid in op de positie van huurders en verhuurders. Voor een goede uitoefening van de huurrechtpraktijk (woonruimte en bedrijfsruimte) is basale kennis van bestuurswetgeving op deze terreinen daarom noodzakelijk.

Via bestuurlijke wetgeving worden verplichtingen opgelegd aan huurders en verhuurders ten aanzien van de staat van het gehuurde én het gebruik van het gehuurde.
In de cursus wordt aandacht besteed aan de Omgevingswet, de Huisvestingswet, de Wet goed verhuurderschap en de Leegstandswet. Deze wetten worden uitgewerkt op gemeentelijk niveau. Daardoor kunnen regels over de bestemming en het gebruik van huurwoningen per gemeente verschillen.

Tijdens deze cursus krijg je in het eerste programmadeel in vogelvlucht een overzicht van het bestuursrecht in het algemeen en de relatie tot het huurrecht. Ook gaan de docenten in op de meest actuele jurisprudentie van bestuursrechtelijke onderwerpen in het huurrecht.
Daarbij wordt aandacht besteed aan bestuurlijke handhaving waar huurder en verhuurder mee geconfronteerd kunnen worden.

In het tweede programmadeel nemen de docenten praktijkcasussen met je door. Aan de hand van de casussen wordt inzicht gegeven in de werking van het bestuursrecht en omgevingswetgeving  bij de oplossing van huurrechtzaken.

Deelnemers worden nadrukkelijk uitgenodigd vooraf hun casussen ter bespreking door te geven. Je kunt deze aanleveren via het mailadres w.ori@sdu.nl

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Filed Under: aanbesteding & omgevingsrecht, Agenda, Bestuurs(proces)recht, Bouwrecht, Vastgoed- & Huurrecht

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