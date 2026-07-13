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Nieuws voor gemeenten

Evenementdatum: 1 december 2026

NIS2: Naar een veiliger en veerkrachtiger Digitale Samenleving

Bestemd voor: Beleidsmakers, IT-managers, security officers, compliance professionals en iedereen die betrokken is bij digitale veiligheid.

De digitale dreigingen nemen toe in omvang, complexiteit en impact. Om hierop beter voorbereid te zijn, heeft de Europese Unie de NIS2-richtlijn geïntroduceerd: een versterking van de bestaande cybersecuritywetgeving die organisaties verplicht tot verhoogde digitale weerbaarheid en risicobeheersing. 

Tijdens deze training nemen we je mee in de kern van NIS2:

Wat houdt de richtlijn precies in?
Welke organisaties vallen onder de nieuwe verplichtingen?
Wat betekent dit concreet voor je governance, risicobeheer, incidentrespons en rapportageverplichtingen?

Deze interactieve training bied je niet alleen inzicht in de juridische en organisatorische implicaties van NIS2, maar ook praktische handvatten om jouw organisatie tijdig en effectief voor te bereiden op compliance. 

Of je nu actief bent in de publieke sector of een private onderneming: NIS2 raakt ons allemaal!

Na afloop van deze training ben je goed geïnformeerd over de impact van NIS2 en weet je welke stappen nodig zijn om jouw organisatie toekomstbestendig te maken.

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Filed Under: Agenda, AI & Beroepsvaardigheden, ICT & Privacy, Intellectueel Eigendomsrecht, Notariaat, Overheid Bedrijfsvoering, Overheid Bestuur, Overheid Veiligheid

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