Staatssteun relevanter dan ooit!

Oneerlijke concurrentie als gevolg van financiële steun vanuit overheden voorkomen, dat is het doel van het staatssteunrecht. Het staatssteunrecht bestaat uit bijzondere regels, die steeds belangrijker lijken te worden. Niet alleen gedurende de COVID-19 pandemie, maar ook nu is staatssteun dagelijks in het nieuws in het kader van bijvoorbeeld compensatie voor de energiecrisis en de verduurzamingsslag die wordt gemaakt. De vraag is: bieden deze regels uitsluitend kansen of juist ook grote risico’s?

Kennis up-to-date

Tijdens de driedaagse cursus staatssteunrecht brengen we je weer helemaal up-to-date als het gaat om het staatssteunrecht. De cursus is als volgt ingedeeld:

Dag 1 – Basis staatssteunrecht (5 november 2026)

Dag 2 – Geoorloofde staatssteun (12 november 2026)

Dag 3 – Wet Markt en Overheid & Actualiteiten (19 november 2026)

Inzicht in steun(on)mogelijkheden biedt kansen

Gedegen inzicht in steunmogelijkheden biedt vanzelfsprekend kansen om projecten van de grond te krijgen en beleid na te streven. Het is van belang (de ontwikkelingen rondom) de regels van het staatssteunrecht scherp in het vizier te hebben; bestaat er immers onduidelijkheid of onenigheid over (de toepassing van) het staatssteunrecht, dan zorgt dit vaak voor vertraging bij financiering of zelfs lange procedures. Kortom: ingewikkelde materie die vraagt om verdieping.

Wet Markt en Overheid in relatie tot Europese staatssteunrecht

Om een compleet beeld van het staatssteunrecht te krijgen, focussen we tijdens de driedaagse cursus staatssteunrecht niet enkel op het Europese niveau; is immers het Europese staatssteunrecht niet van toepassing, dan geldt het nationale kader zoals neergelegd in de Wet Markt en Overheid. Deze wet bevat gedragsregels voor de overheid om concurrentievervalsing te voorkomen. De grenzen van deze wet worden verkend, evenals het begrip ‘algemeen belang’ waardoor de wet buitenspel zal blijven.

Didam-arrest, ontwikkelingen woningbouw en energietransitie

Je hoort de gevolgen van het Didam-arrest. Het arrest wordt nader uitgeplozen en de betekenis ervan op de Nederlandse rechtspraktijk geduid. Bovendien staan we in het kader van actualiteiten stil bij de ontwikkelingen in de woningbouw en de energietransitie uiteraard in relatie tot het staatssteunrecht.



Reacties deelnemers eerdere edities 3-daagse staatssteunrecht

“Ik geloof niet dat ik eerder een opleiding heb gevolgd die zo goed aansloot bij de problemen waar ik in dagelijkse praktijk mee te maken heb. Ik kan op basis van wat ik heb geleerd echt beter en steviger adviseren over staatssteun dan hiervoor en ik kan ook beter bepalen wanneer ik extern advies moet inwinnen over een bepaalde vraag.”

“Ik heb veel geleerd en vooral ook inspiratie opgedaan. Allard Knook is een fantastische docent. Hij tilt de cursus naar een zeer interessant niveau doordat hij kennis verbindt en ter discussie stelt aan de hand van praktijkvoorbeelden.”



Docent prof.mr.dr. Allard Knook

Na deze driedaagse cursus ben je helemaal op de hoogte van alle ins en outs van het staatssteunrecht. De cursus staat onder leiding van prof.mr.dr. Allard Knook, specialist in het signaleren en afdekken van risico’s rondom staatssteun. Hij staat op dit vlak onder meer decentrale overheden en projectontwikkelaars bij, net als woningcorporaties, onderzoeksinstellingen, sportclubs, natuurorganisaties, energiemaatschappijen en diverse andere instellingen. Goed om te weten: cursusdeelnemers beoordelen Allard met het rapportcijfer 8,7!

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