Sdu Jaarcongres Actualiteiten Aanbestedingsrecht 2026

Ook in 2026 staat het Sdu Jaarcongres Actualiteiten Aanbestedingsrecht weer op het programma. Noteer 26 november 2026 alvast maar in de agenda!

Het Sdu Jaarcongres Actualiteiten Aanbestedingsrecht biedt je een unieke gelegenheid ervaringen uit te wisselen met vakgenoten vanuit aanbestedende organisaties, advocatuur en bedrijfsleven.

Onder leiding van onze vaste dagvoorzitter Claire Lombert wordt je deze dag door toonaangevende experts bijgepraat over relevante juridische, economische en beleidsmatige ontwikkelingen voor de aanbestedingspraktijk in Nederland.

Ook geeft prof.mr. Pieter Kuypers een overzicht van aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie (Nederland en EU) 2025/2026.

Mr. Frederik van Nouhuys zal zijn licht laten schijnen op de Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen.

Reserveer nu je plek door je hieronder alvast aan te melden voor deze dag!

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