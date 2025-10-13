Driedaagse opleiding Openbare Orde en Veiligheid

Wet- en regelgeving op het terrein van Openbare Orde & Veiligheid is talrijk en complex. Weet jij altijd welk instrument je het beste kunt gebruiken?

Deze driedaagse opleiding geeft je inzicht in alle mogelijkheden die het bestuurs-, straf- en civielrechtelijke instrumentarium jou biedt. Dit doen we aan de hand van praktijkvoorbeelden, zoals het sluiten van drugspanden, het omgaan met verwarde personen, crisisbeheersing, demonstraties en woonoverlast.

Leren en toepassen in de praktijk

Tijdens deze opleiding leer je de diverse instrumenten voor openbare orde en veiligheid niet alleen goed kennen, je leert het vooral ook toe te passen. We behandelen een flink aantal praktijkcases, waarmee we de uitgebreide en complexe wet- en regelgeving helder vertalen naar de praktijk.

De opleidingsdagen zien er als volgt uit:

Crisisbeheersing / Noodrecht / Woonoverlast (5 maart 2026)

Georganiseerde criminaliteit / Delen van gegevens (19 maart 2026)

Verwarde personen / Adviseren burgemeester / Demonstraties / Gebiedsverboden (2 april 2026)



Wil je meer weten over wat op welke cursusdag behandeld wordt? Klik dan hieronder op het programma van de verschillende dagen.

Opleiding vindt 2x per jaar plaats

Deze opleiding vindt ook plaats in november/december, zie hier voor meer informatie.

