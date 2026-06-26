GenIA-L als slimme sparringpartner: Hoe AI een jurist helpt efficiënter en gerichter te werken 

Voor Marijn de Koning, jurist aanbestedingsrecht bij de provincie, is GenIA-L geen vervanging van de jurist, maar een slimme ondersteuning die tijd vrijmaakt voor inhoudelijk werk en complexe vraagstukken. Marijn vertelt hoe ze GenIA-L dagelijks inzet als waardevol hulpmiddel in de juridische praktijk. De tool helpt haar onder andere om snel relevante jurisprudentie te vinden, teksten samen te vatten en ingewikkelde juridische informatie toegankelijker te maken.

Waarvoor gebruik je GenIA-L het meest?

“Als jurist aanbestedingsrecht gebruik ik GenIA-L vooral om snel relevante jurisprudentie te vinden. Normaal moet ik me door tientallen uitspraken heen werken, maar met deze tool krijg ik snel een selectie van relevante uitspraken. Dat scheelt tijd en ondersteunt mijn juridische onderzoek. Ik houd me dagelijks bezig met onder andere aanbestedingen, contracten, algemene voorwaarden en klachtregelingen. Daarnaast gebruik ik GenIA-L regelmatig om teksten samen te vatten of aan te passen naar toegankelijker taalgebruik.”

Wat levert GenIA-L je concreet op?

“GenIA-L helpt mij om informatie sneller te vinden en efficiënter te werken. Daardoor houd ik meer tijd over voor het opstellen van stukken, het beantwoorden van vragen en inhoudelijke verdieping. Ook voor mijn werkzaamheden bij de Grotius Academie gebruik ik de tool regelmatig, bijvoorbeeld om relevante arresten en juridische bronnen te vinden.”

Hoe wordt AI binnen de provincie ontvangen?

“Dat verschilt per medewerker en per toepassing. Ik ben de enige jurist in mijn team en dus ook de enige die GenIA-L gebruikt. Mijn directe collega’s maken daardoor vooral via mijn ervaringen kennis met de tool. Binnen de provincie worden verschillende AI-toepassingen ingezet ter ondersteuning van het werk. Vanwege het belang van informatiebeveiliging en privacy gelden daarbij duidelijke regels en richtlijnen voor het gebruik van AI.

Ik zie AI als een hulpmiddel dat werkzaamheden kan ondersteunen. Daarbij blijft het belangrijk om de uitkomsten kritisch te beoordelen en de juiste context mee te geven. Voor juridische werkzaamheden blijft inhoudelijke expertise noodzakelijk.”

Zie je risico’s met betrekking tot gebruik van AI, bijvoorbeeld voor professionals die er te veel op vertrouwen?

“Zoals bij iedere informatiebron is het belangrijk om resultaten te controleren en te verifiëren. Dat geldt ook voor AI-toepassingen. Juridische professionals blijven zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun adviezen en stukken. Daarom is het van belang om de output altijd kritisch te beoordelen en te toetsen aan beschikbare bronnen. Daarnaast is het van belang op juiste wijze om te gaan met vertrouwelijke informatie, dergelijke gegevens mogen niet zonder meer in AI-toepassingen worden ingevoerd en vereisen altijd een zorgvuldige afweging met het oog op privacy, informatiebeveiliging en geldende richtlijnen.”

Welke onderdelen van jouw werk kunnen nooit door AI worden vervangen?

“Juridische beoordeling, advisering en belangenafweging vragen om vakinhoudelijke expertise en menselijke afwegingen. AI kan ondersteunen bij het verzamelen en verwerken van jurisprudentie en ander bronmateriaal, maar de uiteindelijke beoordeling en verantwoordelijkheid blijven bij de jurist.”

Hoe gaat de provincie om met privacy en verantwoord gebruik van AI?

“Daar zijn duidelijke richtlijnen voor. Nieuwe medewerkers krijgen introductiecursussen waarin verantwoord gebruik van AI aan bod komt. Daarnaast zijn er trainingen over goed prompten, risico’s en wat wel en niet mag. Ook wordt aandacht besteed aan privacy en informatiebeveiliging bij het gebruik van AI-toepassingen en zijn niet alle AI-toepassingen toegestaan.”

Wat zou jij willen dat AI in de toekomst van je overneemt?

“Vooral repetitieve werkzaamheden waarbij dezelfde informatie of uitleg meerdere keren terugkomt. AI kan daar mogelijk ondersteuning bieden, zodat meer tijd beschikbaar blijft voor inhoudelijk werk en complexe vraagstukken.

Persoonlijk? Ik heb eigenlijk weinig hekelklusjes. Poetsen vind ik zelfs leuk. Maar klantcontact waarbij ik dingen vier keer moet uitleggen? Dat mag AI van mij overnemen. De eerste keer gaat nog wel, de tweede keer ook, maar de derde en vierde keer word ik kattiger. Een robot in huis lijkt me trouwens ook wel wat. Geen man, maar een robot die boodschappen doet en een drankje komt brengen.”

Waar kijk je het meest naar uit op het gebied van GenIA-L?

“Ik ben benieuwd naar de nieuwe versie en de aanvullende functionaliteiten die daarin beschikbaar komen. Het lijkt me waardevol om via een cursus of training kennis te maken met de nieuwe mogelijkheden, zodat ik deze optimaal kan benutten.”

Meer weten? Je kunt GenIA-L 14 dagen gratis proberen.