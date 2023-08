Harmonized Structure: wat is dat eigenlijk?

Hoe kun je ISO-normen makkelijker implementeren en beter op elkaar én op jouw organisatie laten aansluiten? Daar is op internationaal niveau over nagedacht. Met als resultaat: de Harmonized Structure voor managementsysteemnormen zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001. Benieuwd wat die structuur nu precies inhoudt? We beantwoorden in deze blog 4 belangrijke vragen.



Wat is Harmonized Structure?

Harmonized Structure (HS) is een vaste hoofdstukindeling voor managementsysteemnormen zoals ISO 9001, ISO 45001, ISO 27001 en ISO 14001. Natuurlijk verschillen de normspecifieke eisen in de verschillende managementsysteemnormen wel van elkaar. De norm voor informatiebeveiliging heeft tenslotte andere specifieke eisen dan de norm voor milieumanagement. De opbouw echter, die is altijd hetzelfde! HS-normen hebben steeds deze hoofdstukken:

Onderwerp en toepassingsgebied Normatieve verwijzingen Termen en definities Context van de organisatie Leiderschap Planning Ondersteuning Uitvoering Evaluatie van de prestaties Verbetering

Wat is het verschil tussen High Level Structure (HLS) en Harmonized Structure (HS)?

Al in 2012 was er voor het eerst een vaste hoofdstukindeling voor ISO-managementsysteemnormen: de High Level Structure (HLS). Dit was een reactie op feedback van gebruikers die het fijn zouden vinden als normen beter op elkaar afgestemd zijn. In 2021 zijn er in verschillende hoofdstukken aanpassingen gedaan en is de naam veranderd in Harmonized Structure. De hoofdstukindeling zelf is gelijk gebleven. Twee van de aanpassingen:

verandermanagement is bij HS een gemeenschappelijke eis voor alle managementsysteemstandaarden;

er ligt meer nadruk op het proactief initiëren van verbeteringen in plaats van verbeteringen te identificeren vanuit preventie.

Welke ISO-normen hebben Harmonized Structure?

Alle ISO-normen die managementsysteemnormen zijn, hebben tegenwoordig een Harmonized Structure. Deze normen zijn ontwikkeld volgens het zogenaamde plug-in-model. Hierdoor sluiten ze aan op een set kerneisen die voor al die normen hetzelfde is. Wat zijn dan die managementsysteemnormen? Nou, dat zijn er best een hoop! Waaronder een aantal heel specifieke normen, zoals:

ISO 55001 voor assetmanagement

ISO 31000 voor risicomanagement

ISO 22301 voor bedrijfscontinuïteit

Ook meer populaire ISO-normen hebben Harmonized Structure. Die normen lichten we hieronder uit.

ISO 9001: kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is een veelgebruikte, internationaal bekende standaardnorm voor het management van kwaliteit van producten en diensten. Kwaliteit brengt tevreden klanten met zich mee, levert een win-winsituatie op met leveranciers en kan organisaties in een modus van groei en ontwikkeling brengen.



ISO 45001: gezond en veilig werken

Voor veilig en gezond werken én welzijn, is er ISO 45001. De norm helpt al je medewerkers gezond en gelukkig te houden op het werk: van de ‘blauwe boorden’ tot het kantoorpersoneel. Dat maakt deze certificering, net als ISO 9001, interessant voor een breed scala aan organisaties.



ISO 14001: milieumanagement

Een milieumanagementsysteem, zoals ISO 14001, wordt gebruikt om een milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering hiervan te borgen. Zo voldoe je aan wettelijke en andere eisen, bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer, het Activiteitenbesluit of Wet Bescherming Oppervlaktewater.



ISO 27001: informatiebeveiliging

ISO 27001 draagt zorg voor de beheersing van de informatiebeveiligingsrisico’s – zowel op technisch als op menselijk gebied – en daarmee het borgen van de organisatiedoelen. Door ISO 27001 toe te passen komt informatie die cruciaal is voor het bedrijfsproces niet in verkeerde handen.



ISO 50001: energiemanagement

Met energiemanagementsysteem ISO 50001 laat je als organisatie zien dat je energieprestaties kan verbeteren. Met de ISO 50001 verminder je energieverbruik, maak je jouw organisatie duurzamer en verlaag je energiekosten. Ook krijg je vrijstelling van de verplichte energie-audit EED.



Wat is het voordeel van Harmonized Structure?

Wat heb je nu precies aan Harmonized Structure? De vaste opbouw zorgt voor een integrale benadering, betere procesbeheersing, grotere flexibiliteit en een sterkere focus op risicomanagement. Tenminste, áls je HS optimaal benut. Want:

Een enkele Harmonized Structure-norm implementeren, is alsof je een grote en stevige kapstok timmert, met genoeg plek voor al je jassen…waar je vervolgens slechts één jas aan ophangt.

Meer weten over hoe je slim gebruikmaakt van HS? Ons team QHSE Management Systems, onder leiding van Rémi van Cappellen helpt je graag verder.