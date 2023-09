Veiliger werken met nudging: zo pak je dat aan

Met nudging kun je op onbewust niveau beslissingen van mensen beïnvloeden. Ken je illusionist Victor Mids? Hij is er erg goed in. Je verandert met een nudge de omgeving waarin een keuze plaatsvindt. De achtergrond van nudging is de positieve psychologie. Hoe jij het in de praktijk brengt op de werkvloer? Dat leggen we je stap voor stap uit in deze blog!

Voordat we naar jouw werkplek kijken, leggen we eerst even uit waar nudging op gebaseerd is. Mensen (maar ook dieren) maken de meeste keuzes op een snelle en automatische manier. Waar we dan onbewust op letten? Signalen uit de omgeving en vuistregels. En je raadt het misschien al, deze manier van beslissingen nemen kun jij beïnvloeden… Je geeft de medewerkers als het ware een duwtje in de goede richting.

Stap 1: breng orde in de chaos

De zogenaamde nudge die je wilt aanbrengen werkt alleen wanneer de uitvoering goed aansluit bij de omgeving waarin het gedrag plaatsvindt. Daarom is orde en netheid creëren cruciaal voor een goede uitwerking. Wij noemen dit de 5S-methode: scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en systematiseren.

Stap 2: bepaal het huidige én het gewenste gedrag

Helaas doen mensen niet altijd wat ze zouden moeten doen, zeker niet als het om veilig gedrag gaat. Waar ligt het zwakke punt in jullie organisatie? Onderzoek het daadwerkelijke probleem binnen de werkplek. Leg de vaste patronen vast. Bepaal daarna hoe het gewenste gedrag dan precies vorm zou moeten krijgen.

Stap 3: breng in kaart welke psychologische processen er spelen

Waarom doen mensen wat ze juist niet moeten doen of waarom doen mensen niet wat ze juist wel zouden moeten doen? Een kleine checklist met vragen die je kunt gebruiken voor het vinden van een antwoord:

Zijn de juiste capaciteiten (bij het personeel) aanwezig? Zijn er externe beïnvloeders? Welke motivators zijn er op dit moment wel aanwezig? Welke belemmeringen ervaren medewerkers?

En stel deze vragen vooral aan alle medewerkers.

Stap 4: tijd om jouw eigen nudge te ontwerpen

Een goede nudge laat je niet aan het toeval over. Kijk daarom bij de buren, struin het internet af naar goede voorbeelden (of kijk onderaan deze blog voor wat treffende voorbeelden). Want: beter goed gejat dan slecht bedacht. Trouwens, een leestip: De kunst van gedrag ontwerpen van Astrid Groenewegen. Want nog meer achtergrond over waarom mensen bepaalde keuzes maken helpt je bij het ontwikkelen van jouw nudge.

Dit zijn de 5 basisprincipes binnen nudging:

Gamification: maak er een spel van, maak het leuk! Autoriteit: laat de gewenste keuze aanraden door iemand met autoriteit. Groep: speel in op kuddegedrag. 97 procent ging je al voor, ga je mee? Wederkerigheid: beïnvloed de keuze door iemand een plezier te doen. FOMO: de fear of missing out. Wie wil de boot missen?

Stap 5: A/B-testen

Kleine aanpassingen in een nudge kunnen een enorm verschil maken . Door A/B te testen ontdek je welke versie van jouw nudge het beste werkt.

Voorbeelden

Oké, nu is het tijd voor wat voorbeeld-nudges!

Wedden dat je deze principes al kent? Namelijk: de plassticker, eindelijk er wordt niet meer naast de pot gepiest. Of: het aanbrengen van een lijnenspel, duw mensen op deze manier de goede richting op! En neem Hollebolle Gijs in de Efteling: niks leukers om juist daar je afval weg te gooien.

Deze nudges kunnen handig zijn voor jouw werkplek:

Vloermarkeringen

Tijdelijke veiligheidssymbolen

Een spiegel met de tekst: wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid vandaag?

Meer voorbeelden? We gaan graag met je in gesprek!

