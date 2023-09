Webinar: Psychosociale arbeidsbelasting in de RI&E 

Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht om beleid te voeren dat erop gericht is om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen of dit te beperken wanneer dit een risico vormt voor jouw bedrijf. Om de risico’s van PSA in kaart te brengen maken we gebruik van de RI&E. Maar hoe zet je een RI&E effectief in? Wat kun je er als werkgever aan doen en wat zijn de voordelen daarvan? Krijg antwoord op al deze vragen en meer tijdens dit webinar.

Wat kun je verwachten?

In deze webinar bespreken we:

Wat PSA precies is;

Wat je hier als werkgever aan kunt doen;

En wat de voordelen hiervan zijn.

​​​​​​Je gaat naar huis met meer kennis over wat PSA is en krijgt praktische handvaten om hier direct mee aan de slag te gaan. Ben je werkzaam als veiligheidskundige? Dan wil je deze webinar zeker niet missen! Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon. Na afloop krijg je de opname gratis toegestuurd.