De kracht van AI op het Kader Digital Event

Dat de werkdruk bij veel overheidsinstanties hoog ligt, dat is een feit. Houden gemeenten en andere overheden de gezondheid van hun personeel wel genoeg in het oog? In deze whitepaper vertellen we over het belang van duurzame inzetbaarheid van overheidspersoneel. We omschrijven vijf elementen voor een goede werkbalans en vier concrete tools voor duurzame inzetbaarheid.... lees verder