Liesanne vindt haar uitdaging in het O-Lab project

Sinds een jaar is Liesanne een groot deel van haar werkweek bezig met de ontwikkeling van het project O-Lab. Dit is een project waarin het toegankelijk maken van de Omgevingswet centraal staat. Het was een opluchting voor gemeenten dat de Omgevingswet vorig jaar werd uitgesteld. Gemeenten kregen zo meer tijd om vertrouwd te raken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het team van Sdu gebruikte deze extra tijd om het O-Lab project te evalueren en deze verder uit te rollen.

Uitdagend en groot

O-Lab is een uitdagend project náást mijn huidige werkzaamheden’, vertelt Liesanne. Als senior redacteur is Liesanne verantwoordelijk voor de redactie van de digitale VIND kennisbanken voor gemeenten en politie (waaronder Decentrale regelgeving (KDER) en Stapel en de Koning).

Via het O-Lab proberen wij ondersteuning te bieden bij de invoering van de Omgevingswet. Deze invoering vergt veel tijd binnen de gemeente, zowel proces als systemen moeten worden aangepast. Binnen het O-Lab verzamelen we informatie over Toepasbare regels, Planregels en de Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Liesanne houdt zich nu vooral bezig met de Toepasbare regels, de begrijpelijke vertalingen van juridische regels uit de wet. Hierdoor wordt het burgers en bedrijven makkelijker gemaakt om een aanvraag te doen voor een vergunning.

‘We zijn bezig met het bouwen van een kennistool, de Omgevingsplanwijzer. Hierdoor wordt het mogelijk om per processtap informatie overzichtelijk te ordenen. Daarbij werken we in een klein team, waardoor we snel stappen kunnen maken’. Zo werkt Liesanne samen met Annemarie Arts, uitgever en productmanager bij O-Lab. Zij zorgt voor zowel structuur in het team als tijdens het project. Lees hier het interview met Annemarie over de Omgevingswet.

Rollen combineren

Het geeft Liesanne echt een uitdaging om alles uit te zoeken, processen te leren en nieuwe projecten op te pakken. ‘Eerder heb ik ook deelgenomen aan een intern project, het ‘Sdu project SWII’ om te leren innoveren. Tijdens dit project leerde ik de design thinking methode te begrijpen en dat kan ik nu goed toepassen in het O-Lab project. Binnen de design thinking methode wordt de behoefte van de klant centraal gesteld. Voor het ontwikkelen van de kennistool hebben we interviews gehouden met potentiële gebruikers.

Het combineren van haar verantwoordelijkheden als senior redacteur en knowledge engineer geeft Liesanne veel energie. ‘Niet iedereen heeft de ambitie om door te groeien naar een andere functie, juist doordat ik zag wat er allemaal mogelijk is bij Sdu, heb ik deze kans gegrepen’.

