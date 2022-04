Voldoe aan Europese richtlijn toegankelijkheid met VIND Antwoord

Het is voor gemeenten eenvoudig aan de Europese richtlijn voor toegankelijkheid van webcontent te voldoen – inhoudelijk in elk geval. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van de stichting Accessibility. De onderzochte content van VIND Antwoord, een oplossing voor frontoffices van gemeenten, voldoet op 19 van de 20 onderdelen aan de richtlijnen ten aanzien van toegankelijkheid.

Elke gemeente in Nederland is verplicht duidelijke informatie voor inwoners en ondernemers op haar website aan te bieden. Dat wil zeggen dat de informatie ook toegankelijk is voor mensen met beperkingen. Zoals slechtziendheid, doofheid, leerproblemen of cognitieve en motorische beperkingen. Kortom: iedereen moet overheidswebsites kunnen gebruiken. Dat staat in de internationale richtlijn WCAG 2.1

‘Het begrip toegankelijkheid is veelomvattend. De onderzoekers tonen aan dat het voor gemeenten mogelijk is om met VIND Antwoord op inhoudelijk vlak direct aan de richtlijn te voldoen,’ zegt Sarah Engels, productmanager bij Sdu. ‘De gemeentelijke frontoffice ondervangt hiermee een belangrijke voorwaarde voor de toegankelijkheidsrichtlijn. De gemeente is zelf nog wel verantwoordelijk voor veel andere zaken, zoals inrichting van de website, het design, het gebruik van knoppen, de techniek achter de website en het gebruik van kleurcontrasten.’

Frontoffice-oplossing

Veel gemeenten hebben niet de mensen of de middelen om informatie voor inwoners en ondernemers continu up-to-date en toegankelijk te houden volgens de Europese richtlijnen. Voor Sdu was dit reden om het product VIND Antwoord in de markt te zetten. De oplossing bestaat uit een Producten- en dienstencatalogus (PDC) met daarin zo’n 350 product- en dienstteksten, waar gemeenten vanuit het Rijk verantwoordelijk voor zijn.

Denk aan informatie over een paspoort aanvragen, verhuizing doorgeven, geboorteaangifte of een bouwvergunning aanvragen. Al deze teksten kunnen gemeenten via hun frontoffice inzetten om inwoners en ondernemers te informeren. Verder biedt VIND antwoord ruim 1.500 vraag-antwoordcombinaties (VAC) met veel gestelde vragen aan de frontoffice.

Onafhankelijk onderzoek

Engels: ‘Natuurlijk houden de experts op onze redactie zelf continu scherp alle richtlijnen in de gaten. We geven ook workshops aan gemeenten hoe zij dit zelf kunnen doen. Het is daarnaast goed om je eigen toegankelijkheid als gemeente te testen en deze toets te blijven herhalen, omdat richtlijnen en inzichten ook weer veranderen. Het is ontzettend fijn dat een onafhankelijke partij aantoont dat VIND Antwoord aan negentien van de twintig richtlijnen voldoet en daarmee onze expertrol onderschrijft.’

Het ene punt dat nog niet goed genoeg scoorde, betrof de weergave van hyperlinks, met een andere kleur of onderstreept, in de teksten op de demo-website van VIND. Uiteraard passen wij dit aan.