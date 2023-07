De evolutie van het inkoopvak en de kracht van kennis

Het inkoopvak maakt een revolutionaire ontwikkeling door, waarbij digitalisering niet meer weg te denken is. De coronaperiode en de huidige oorlogssituatie hebben de noodzaak van risico- en leveranciersmanagement duidelijk aan het licht gebracht, waarbij knelpunten in de toeleveringsketen pijnlijk zichtbaar zijn geworden.

De thema’s inkoopstrategie en contract- en leveranciersmanagement zijn de afgelopen jaren volop in ontwikkeling. Om een effectieve en efficiënte inkoopfunctie te waarborgen, is kennis van het inkoopproces en de ondersteuning van het proces door ICT van essentieel belang.

Ontwikkelingen inkoopvakgebied

Op het gebied van inkoop zijn er allerlei boeiende ontwikkelingen aan de gang. Technologische voorruitgang, zoals inkoopsoftware en kunstmatige intelligentie (ook wel artificial intelligence of AI) heeft de deuren geopend naar ongekende mogelijkheden. Datagedreven werken en digitale vaardigheden zijn cruciaal voor de moderne inkoper. Het is echter belangrijk om te beseffen dat menselijke besluitvorming nog steeds voor 80 procent bepalend is voor het succes van inkoopdigitalisering.

Met een inkoopvolume van 85 miljard kan de overheid een aanzienlijke bijdrage leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). MVOI-gunningscriteria worden steeds vaker toegepast in aanbestedingen en krijgen steeds meer gewicht in de beoordeling van inschrijvingen. Er is Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025 (lees over de voortgang in deze Kamerbrief) en er is een nieuw Manifest MVOI 2021-2025.

Het inkoopproces omvat meer dan juridische aspecten

Het inkoopproces omvat veel meer dan alleen juridische aspecten. Juristen zijn vaak sterk gefocust op deze juridische aspecten zoals het doornemen van de wet, vakliteratuur en jurisprudentie op het gebied van het Aanbestedingsrecht. Inkopers moeten ook rekening houden met bedrijfseconomische- en commerciële aspecten, risicomanagement, digitalisering, maatschappelijk verantwoord inkopen en de menselijke factor. Deze onderwerpen zijn minstens zo belangrijk.

Hoewel bij het uitvoeren van het inkoopproces de aanbestedingen het hart van de inkoopfunctie vorm, gaat de functie veel verder dan dat. Om de zoekbaarheid op alle thema’s door de inkoopbril te leiden is door de redactieleden Thea Smidt-Verheul en Antoinette Vriend samen met voormalig redactielid Wim Nieland het ‘Inkoopproces’ ontwikkeld, geïnspireerd op het racewagenmodel.

Racewagenmodel

Het racewagenmodel is een dynamisch raamwerk dat het inkoopproces en de rol van de inkoopfunctie in een breder organisatorisch perspectief belicht. Het laat zien hoe keuzes in de verschillende fasen van het inkoopproces worden gemaakt. En hoe deze keuzes worden geïntegreerd in het inkoopbeleid, dat is afgeleid van het organisatiebeleid. Bovendien is het cruciaal het inkoopproces op de juiste manier te ondersteunen. Dit omvat de volgende elementen:

methoden en procedures

informatievoorziening

invulling van de personele en organisatorische aspecten.

Meer info?

